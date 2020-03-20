Общество 1 час назад

Пенсионерам во время карантина не будут за долги начислять пеню и отменять субсидии

В случае крайней необходимости, пенсионеры могут обратиться за помощью к социальным работникам или попросить родственников осуществить платеж онлайн

Пенсионерам во время карантина не будут за долги начислять пеню и отменять субсидии Пенсионерам во время карантина не будут за долги начислять пеню и отменять субсидии
Марина Лазебная. Фото: скриншот

Пенсионерам, у которых возникнет задолженность за коммунальные услуги в период карантина, не будут отменять субсидию и начислять пеню.

Об этом в эфире телеканала 1 + 1 в программе "Право на владу" заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Если у них возникнет задолженность, в них никто не отнимет субсидии. Это уже принятое решение. Если возникнет такая задолженность, не будет ни пени, ни штрафных санкций. Я очень прошу людей успокоиться и не ходить туда (в банки платить за коммуналку — Delo.ua), а обезопасить себя. Сейчас не ходите, не создавайте очереди", — рассказала Лазебная.

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Она добавила, что в случае крайней необходимости, пенсионеры могут обратиться за помощью к социальным работникам или попросить родственников осуществить платеж онлайн.

Ранее Лазебная пообещала, что в течение 2020 года обязательно проведут индексацию пенсий для 11 млн пенсионеров.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заверил украинских пенсионеров с пенсией до 5 тысяч грн, что с 1 апреля они получат доплату в сумме 1 тысячи грн, а с 1 мая будет проведена индексация пенсий.

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