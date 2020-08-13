На Донбассе из-за подрыва взрывчатки погиб украинский военный

Сегодня, 13 августа, в Донецкой области в результате отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил.

Как сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки Восток, один из военных погиб, другой получил ранения.

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"Раненый воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются", — говорится в сообщении.

Напомним, участники ТКГ договорились о прекращении огня на Донбассе с 27 июля. Со стороны боевиков также подтвердили, что достигнутые договоренности предусматривают полную и бессрочную "тишину".

Тем не менее, спустя несколько часов после начала действия режима прекращения огня, боевики его нарушили.

Ранее сообщалось, что украинская сторона продолжает подготовку к полному прекращению огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля.

С этой целью на передовую отправят украинских миротворцев ООН и привлекут представителей отечественных и иностранных СМИ.