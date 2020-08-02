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Перемирие на Донбассе: в зоне ООС сохраняется "тишина" — Минобороны

Боевые подразделения Украины полностью контролируют ситуацию в зоне ООС, находясь в готовности к немедленному реагированию на любые провокации

Фото: Минобороны Украины Фото: Минобороны Украины
Фото: Минобороны Украины

В воскресенье, 2 августа, нарушений режима тишины в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано.

Потерь в рядах украинских войск нет, сообщает пресс-служба Минобороны.

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"Боевые подразделения Вооруженных Сил Украины и других силовых структур, задействованных в операции, продолжают выполнять взятые обязательства по соблюдению режима тишины, при этом полностью контролируя ситуацию и находясь в готовности к немедленному реагированию на любые изменения оперативной обстановки", — говорится в сообщении.

Также украинские защитники осуществляют очистку территорий от взрывоопасных предметов. Эта работа ведется в сотрудничестве с местными органами власти и по заявлениям жителей прифронтовых территорий Донецкой и Луганской областей.

"За минувшие сутки подразделения ГСЧС разминировали более 4 гектаров территорий, обезвредив при этом 113 взрывоопасных предметов", — доложили в Минобороны.

Известно, что 1 августа боевики 3 раза открывали неприцельный огонь на Донбассе: в этот же день травмировались двое бойцов ВСУ.

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Ранее за 4 дня перемирия на Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 100 нарушений режима всеобъемлющего прекращения огня. При этом меньше всего нарушений они зафиксировали 30 июля.

Напомним, участники ТКГ договорились о прекращении огня на Донбассе с 27 июля. Со стороны боевиков также подтвердили, что достигнутые договоренности предусматривают полную и бессрочную "тишину".

Тем не менее, спустя несколько часов после начала действия режима прекращения огня, боевики его нарушили.

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