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Валюта 40 минут назад

Компании продают валюту и платят налоги: курс гривни растет

16 ноября курс доллара снизился с 28,12/28,14 до 28,115/28,13 грн/доллар, евро — с 33,34/33,36 до 33,25/33,27 грн/евро

Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ
Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ

К концу текущей недели компании должны заплатить налоги государству. Традиционно период бюджетных выплат заставляет их "вынимать из карманов" иностранную валюту, что в свою очередь создает перевес спроса на гривню перед предложением. Такая ситуация способствует укреплению курса гривни.

16 ноября НБУ в торги не вмешивался. В случае, если регулятор не выйдет на межбанковские торги и сегодня, курс гривни может укрепиться еще больше.

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Фактором влияния на курс валют будет также сегодняшнее проведение Минфином аукциона по ОВГЗ. На продажу выставлены гривневые ОВГЗ сроком обращения 105, 343 и 1078 дней и ОВГЗ, номинированные в долларах, на 442 дня. Ожидается, что главными покупателями будут банки, которым НБУ в пятницу, 13 ноября, выдал невиданный до этого рефинанс — 16,577 млрд гривен. 16,146 млрд грн сроком до пяти лет под 6% годовых получили 12 банков, еще 4 банка получили 431 млн грн на 3 месяца. Лидерами по получению рефинанса стали Укрэксимбанк — 10,8 млрд грн на 5 лет, Альфа-Банк — 2,8 млрд грн на 5 лет, Аккордбанк —  700 млн грн.

Тем временем, 17 ноября, по сравнению со вчерашним днем, 16 ноября, НБУ почти не изменил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару — вырос с 28,1158 грн/доллар до 28,112 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 17 ноября:

✅ 1 доллар США —  28,112 грн;

✅ 1 евро — 33,241грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,7252 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,0333 грн.

На межбанковском валютном рынке 17 ноября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с понедельником, в покупке и в продаже подешевел на 2 копейки. 16 ноября торги закрылись на уровне 28,11/28,13 грн/доллар, во вторник открылись курсом — 28,09/28,11 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже подорожал на 2 копейки. 17 ноября торги по евро стартовали в диапазоне 33,27/33,29 грн за евро. 16 ноября закрылись на уровне 33,25/33,27 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,00-28,25 грн/доллар, по евро — 33,05-33,55 грн/евро.

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На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 28,18 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,23 грн/доллар. В понедельник доллар покупали по курсу — 28,25/28,30 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже курс доллара снизился на 7 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,18/33,25 грн/евро. По сравнению с понедельником курс евро в покупке снизился на 4 копейки, в продаже — на 7 копеек. 16 ноября утром евро торговался в диапазоне 33,22/33,32 грн/евро.

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