Финансы 4 минуты назад

Персональные данные клиентов российского брокера "Фридом Финанс" выставили на продажу

По словам генерального директора ИК "Фридом Финанс" Тимура Турлова, взлом был сделан с целью шантажа оглаской в СМИ и с целью вымогательства. При этом брокер уверяет, что почти весь пакет похищенных данных датирован 2018 годом

Персональные данные клиентов российского брокера "Фридом Финанс" выставили на продажу Персональные данные клиентов российского брокера "Фридом Финанс" выставили на продажу

В интернете выставлены на продажу данные 16 тыс. клиентов инвесткомпании "Фридом Финанс".

Об этом сообщает российское информагентство РБК.

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По информации информагентства, на специализированных интернет-сайтах выставлены на продажу паспортные данные, адреса, сведения о счетах в банках клиентов инвестиционной компании "Фридом Финанс". По словам продавца, в базе содержатся данные 16,8 тыс. клиентов, 450 из которых являются квалифицированными инвесторами.

Первым о слитой базе сообщил основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

"По нашей информации, данные были получены в результате хакерской атаки на сеть компании примерно месяц назад, характерной для вирусов-вымогателей", — сказал Ашот Оганесян.
Позднее "Фридом Финанс" на своем официальном сайте подтвердила информацию об утечке данных и пообещала в максимально короткий срок связаться со всеми клиентами, чьи данные были скомпрометированы, и проинформировать о том, какие именно документы оказались в открытом доступе.
По словам генерального директора ИК "Фридом Финанс" Тимура Турлова, взлом был сделан с целью шантажа оглаской в СМИ и с целью вымогательства. "К сожалению, данные теряют все, включая компании с капитализацией более чем в триллион долларов", — отметил он.
При этом брокер уверяет, что почти весь пакет похищенных данных датирован 2018 годом.

Однако это не отвечает действительности — в базе с открытым доступом находятся заявления клиентов от 2019 года на признание их квалифицированными инвесторами. Пока неизвестно, есть ли на самом деле среди пострадавших новые данные и информация международных клиентов, в том числе и клиентов из Украины.

В объявлении размещен "пробник" базы с информацией 50 клиентов, который доступен всем желающим после регистрации на сайте. "Пробник" базы содержит заявления клиентов от 2019 года на признание их квалифицированными инвесторами с паспортными данными и адресом проживания, ответы от "Фридом Финанс" с удовлетворением просьбы, банковские справки с номерами счетов и суммами на них. Также, как уверяет продавец, в базе есть "информация с компьютеров начальников подразделений, трейдеров и системных администраторов". Много паролей от различных сервисов, включая банк Freedom Finance и брокера "Церих" (международный Freedom Holding приобрел 100% акций ИК "Церих" в июле 2020 года).

"Там были сканированные копии и ряд поручений на бумажных носителях, ряд отчётов о сверках с базами ПОД/ФТ и около 400 файлов о признании инвесторов квалифицированными. Среди них практически нет клиентов, которые открывали счета на американском рынке, компания начала это делать через российского брокера в 2019 году. Среди них нет никаких международных клиентов", — отмечают в компании.
Freedom Finance — международная инвестиционная компания, представленная в семи странах: России, Украине, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Германии и Кипре. Компания входит в международную инвестиционную группу Freedom Holding Corp. В Украине компания работает с 1999 года и представлена дочкой ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА".
В июне 2020 года Нацкомиссия по ценным бумагам дала разрешение Freedom Finance на покупку 20% акций "Украинской биржи". Напомним, биржу в 2008 году создали российская площадка РТС и украинские торговцы. Это обусловило использование биржей российской торговой платформы. До 2015 года 22,444% "Украинскойбиржи" принадлежало Московской бирже. Еще 20,64% принадлежало МБ через украинское юрлицо — "Украинский биржевой холдинг". Изменения в закон "О лицензировании" поставили под угрозу работу страховых компаний и участников фондового рынка с российским капиталом — контроль со стороны страны-агрессора был причиной для аннулирования их лицензий. Поэтому от россиян в капитале пришлось отказаться: их 43% выкупили Dragon Capital и "Универ".

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