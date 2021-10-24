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В мире 1 час назад

Персоны нон грата: Турция выдворяет из страны послов 10 стран

Президент Турции Эрдоган поручил решить вопрос с выдворением послов десяти стран, призвавших Анкару освободить гражданского активиста

Президент Турции Реджеп Эрдоган Фото: Википедия Президент Турции Реджеп Эрдоган Фото: Википедия
Президент Турции Реджеп Эрдоган Фото: Википедия

Президент Турции Реджеп Эрдоган поручил внешнеполитическому ведомству страны объявить персонами нон грата послов 10 стран из-за призывов освободить из тюрьмы турецкого активиста Османа Кавалу.

Об этом сообщает Reuters.

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"Я отдал необходимый приказ нашему министру иностранных дел и сказал, что необходимо сделать: эти 10 послов должны быть объявлены персонами нон грата сразу. Вы немедленно разберетесь с этим", — сказал Эрдоган.

Причиной этого решения турецкого лидера стало совместное заявление послов 10 стран с призывом освободить из тюрьмы активиста и турецкого бизнесмена Османа Кавалу.

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Осман Кавала — один из самых известных турецких правозащитников и основателем культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который поддерживает проекты национальных меньшинств и выступает за примирение турок с курдами и армянами.

Осман Кавала четыре года назад был заключен в тюрьму по обвинению в участии в антиправительственных протестах в 2013 году, а также в причастности к попытке военного переворота в Турции в 2016 году.

Дипломаты десяти стран в совместном заявлении призвали немедленно освободить Кавалу, напоминая, что с начала судебного процесса прошло четыре года, в его пользу есть решение ЕСПЧ, а заведение на него новых дел после оправдания по первым ставит под сомнение уважение к демократии, верховенству права и прозрачность судопроизводства в Турции .

К заявлению присоединились Канада, Дания, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Новая Зеландия и Соединенные Штаты.

"Они не знают и не понимают Турцию", — сказал в ответ турецкий лидер.

На сайте Министерства иностранных дел Турции ещё нет заявлений по этому поводу.

Отметим, как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, для заключения Соглашения о свободной торговле Украине и Турции осталось сделать последний шаг.

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