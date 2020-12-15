ПФУ утвердил новый показатель средней зарплаты для расчета пенсий: вырос на 316 грн

Пенсионный фонд Украины утвердил обновленный показатель средней заработной платы, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии.

В частности, средняя зарплата в октябре 2020 года составила 10 887,46 грн, сообщает пресс-служба ПФУ.

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Таким образом, показатель средней зарплаты вырос на 316,90 грн по сравнению с сентябрем 2020 года (10 570,56 грн).

Известно, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2020 года составила 12 174 грн. Это — на 1,5% (на 176 грн) больше по сравнению сентябрем (11 998 грн).

Как отмечается, Национальный банк Украины прогнозирует в 2021 году рост средней заработной платы на 15% при повышении минимальной на 30%.

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Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины за январь-ноябрь 2020 года составили 416,9 млрд грн, расходы — 435,3 млрд грн.

Таким образом, дефицит денег ПФУ достиг 18,4 млрд грн.

Также ранее стало известно, что запланированную на март 2021 года индексацию пенсий в Кабмине хотят отложить на более позднюю дату.