План доходов госбюджета не выполнен на 10 млрд грн — Счетная Палата

Даже уменьшенный после корректировок план доходов общего фонда государственного бюджета за январь — сентябрь не выполнен на 10 млрд грн.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время заседания, представляя выводы о результатах анализа выполнения Государственного бюджета Украины по итогам трех кварталов 2020 году в части поступлений.

"После внесения многочисленных изменений в закон о государственном бюджете-2020 план доходов в год как в целом, так и общего фонда частности уменьшили на 116,8 млрд грн. Согласно этим изменениям были скорректированы определенные в помесячной росписи доходов общего фонда плановые показатели. Но даже уменьшенный после корректировок план доходов общего фонда на январь — сентябрь не выполнен на 10 млрд грн, или 1,5%", — заявил Пацкан.

По его словам, план не выполнен по следующим показателям:

– НДС (налог на добавленную стоимость — Delo.ua) с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров — на 33,5 млрд грн, или 15,1%;

– рентная плата за пользование недрами — на 4,6 млрд грн, или 20,5%;

– поступления от арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом и другим государственным имуществом — на 2 млрд грн, или 67,3%.

Пацкан также подчеркнул, что от заимствований в общий фонд поступило на 113,4 млрд грн, или 21,8%, меньше плана отчетного периода.

"В частности, от размещения ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа — Delo.ua) получили на 45,6 млрд грн, или 16,8%, меньше плана, поступлений из внешних источников — на 67,8 млрд грн, или 27,4%", — добавил Валерий Пацкан.

В то же время, комментируя ситуацию с поступлениями от приватизации государственного имущества (1,9 млрд грн), он отметил, что эта сумма больше плана на отчетный период в 4,4 раза и плана на год в 3,8 раза.

"Вместе с тем, такие" успехи "в первую очередь обусловлены не деятельностью Фонда государственного имущества, а уменьшением вследствие упомянутых уже изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год плана поступлений от приватизации государственного имущества в общий фонд с 12 млрд грн до 0,5 млрд грн, или в 24 раза", — отметил глава Счетной палаты.

Пацкан добавил, что в целом поступления общего фонда государственного бюджета составляют меньше плана на отчетный период на 122,1 млрд грн, или 10,3%.

Ранее сообщалось, что по данным Счетной палаты Украины, план расходов из государственного бюджета за первое полугодие 2020 года недовыполнен на 51 млрд грн, или 9,5%, а недополучение доходов в бюджет составило 38 млрд грн, или 7,8%.