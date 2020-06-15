По отношению к евро гривня укрепляется, по отношению к доллару — падает

После понижения учетной ставки НБУ до 6% и получения первого транша от МВФ в размере 2,1 млрд долларов из общей кредитной программы на 5 млрд долларов США курс гривни по отношению к доллару в понедельник, 15 июня, снизился и торгуется на уровне 26,85 гривны за доллар США.

"Валютный рынок следит за данными о новых случаях COVID, которые формируют риски ужесточения карантинных мероприятий. Также, рынок переваривает настроения инвесторов на мировых финансовых рынках, которые в понедельник утром возобновили стремительное падение на фоне второй волны пандемии, что угрожает новому витку кризиса и усилению оттока капитала с развивающихся рынков", — комментирует ситуацию на валютном рынке Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Аналитик также обращает внимание на тот факт, что международное рейтинговое агентство Moody`s повысило суверенный рейтинг Украины с "Caa1" до "B3", что также будетиметь влияние на курс гривны.

По прогнозам Шевчишина, в ближайшее время гривня вероятно продолжит движение вниз и будет стремиться к отметке 26,9 гривны за доллар.

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Тем временем, Национальный банк Украины (НБУ) установив курс основных валют по отношению к гривне на понедельник, 15 июня, по сравнению с предыдущим банковским днем — пятницей, 12 июня, НБУ ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 13 копеек — с 26,5999 грн/$ до 26,7303 грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 15 июня:

✅ 1 доллар США — 26,7303 грн;

✅ 1 евро — 30,2119 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,2546 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 33,6909 грн.

На межбанковском валютном рынке 15 июня доллар в покупке и в продаже, по сравнению с последним банковским днем прошлой недели, в покупке и в продаже вырос на 3 копейки. В пятницу, 12 июня, межбанк закрылся в диапазоне 26,75/26,78 грн/доллар, а уже в понедельник 15 июня открылся в диапазоне 26,78/26,81 грн за доллар.

Курс евро на межбанке заметно скатился вниз — валюта подешевела больше чем на 15 копеек. 15 июня торги по евро стартовали в диапазоне 30,0766/30,1103 грн за евро. 12 июня закрылись на уровне — 30,2355/30,2667 грн/евро.

По прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару на межбанковском рынке будет 26,65-26,90 грн/доллар, по евро — 29,87-30,25 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 26,67 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 26,72 грн/доллар. По сравнению с пятницей — курс на наличном рынке был 26,68 — 26,74 грн/доллар — в покупке доллар подешевел на 1 копейку, в продаже — на 2 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 29,83/29, 90 грн/евро. В пятницу евро покупали и продавали дороже в покупке на 12 копеек, в продаже — на 18 копеек. Курс был 29,95/30,08 грн/евро.