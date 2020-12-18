Общество 40 минут назад

Почти 90 украинских адвокатов получили награды "Выдающийся адвокат", — НААУ

Благодарность председателя НААУ за вклад в создание положительного имиджа адвокатуры, профессионализм и выдающиеся достижения получили более 300 адвокатов: более 220 представителей регионов и более 90 членов комитетов НААУ

Почти 90 украинских адвокатов получили награды "Выдающийся адвокат", — НААУ Почти 90 украинских адвокатов получили награды "Выдающийся адвокат", — НААУ

Около 80 адвокатов из всех регионов Украины, а также 8 представителей комитетов Национальной ассоциации адвокатов Украины отмечено высшей наградой НААУ — наградным знаком "Выдающийся адвокат Украины".

Торжественные мероприятия по случаю Дня адвоката проходили в режиме онлайн, передают Українські Новини.

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Председатель НААУ и САУ Лидия Изовитова отметила, что знаком "Выдающийся адвокат Украины" награждаются адвокаты за значительные достижения в профессии, весомый вклад в развитие адвокатского самоуправления и профессии адвоката в целом, за активное участие в общественной жизни, становлении правового государства, и воплощении принципа верховенства  права.

Также во время церемонии объявили фамилии более 150 адвокатов, которые получили почетную награду НААУ. 

Из них почти 120 адвокатов — представители всех регионов и более 35 — члены комитетов НААУ.

Благодарность председателя НААУ за вклад в создание положительного имиджа адвокатуры, профессионализм и выдающиеся достижения получили более 300 адвокатов: более 220 представителей регионов и более 90 членов комитетов НААУ.

Лидия Изовитова поздравила всех отмеченных адвокатов и пожелала им здоровья, счастья и успехов в дальнейшей работе.

Напомним, согласно данным Единого реестра адвокатов, в Украине насчитывается почти 45 тыс. действующих адвокатов и эта цифра постоянно растет. Такие показатели делают украинскую адвокатуру одной из крупнейших в Европе.

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