Почти половина финкомпаний работают в удаленном режиме — опрос

Во время карантина 70% финансовых компаний не сокращали сотрудников, однако уменьшили зарплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ассоциации финансовых институций.

Опрос проводился с 31 марта по 9 апреля среди финансовых компаний-членов ассоциации. В нем приняли участие 60 респондентов, среди которых компании, которые занимаются кредитованием, онлайн кредитованием, факторингом, денежными переводами и управляющие фондами финансирования строительства.

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По результатам опроса, в полном объеме работают менее 10% компаний.

Почти 70% опрошенных компаний не сокращали персонал.

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В то же время почти одинаковые результаты компаний по уровню заработной платы (43,5% оставили в полном объеме, 43,5% — снизили).

47,8% компаний работают полностью дистанционно, 43,5% — частично дистанционно.

У 43,5% компаний доходы сократились до 30%, у 21,7% — доходы сократились на 30-50%.

Напомним, Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) за 2019 год закрыла 260 небанковских финансовых учреждений, что на 27,5% больше, чем годом ранее.