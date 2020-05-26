Общество 40 минут назад

Почти треть украинцев во время карантина влезли в долги — соцопрос

Деньги в долг брали 29,7% украинцев: большие долги появились у 5,7% респондентов, небольшие — у 24%;

Фото: Юридическая практика Фото: Юридическая практика
Фото: Юридическая практика

Во время карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, из-за потери основного источника доходов многие украинцы вынуждены были одалживать деньги. 

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского социологического исследования, проведенного компанией Active Group в мае.

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Согласно опросу, более половины опрошенных сказали, что не занимали во время карантина, а 8,3% сами давали в долг:

– большие долги появились у 5,7% респондентов;

– небольшие — у 24%;

– не имеют долгов — 59,7%;

– 8,3% сами давали в долг;

– 2,3% опрошенных не определились с ответом о собственных долгах.

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Таким образом деньги в долг брали 29,7% украинцев.

Исследование проводилось компанией Active Group с 10 по 12 мая 2020 года методом CATI (телефонные интервью с четко структурированной анкетой с помощью интеллектуальных систем) по всей территории Украины, за исключением оккупированных регионов.

Всего было опрошено 1 тысяча 523 респондента. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины и типу населенного пункта (город/село).

Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,6%.

Напомним, за последние два года 76% граждан Украины не имели никакой проблемной ситуации во взаимодействии с банками.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса украинских потребителей финансовых услуг, проведенного для Фонда гарантирования вкладов физических лиц при поддержке Проекта USAID "Трансформация финансового сектора" в декабре 2019 года.

 

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