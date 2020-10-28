Политика 1 час назад

Почти все участковые комиссии уже подсчитали голоса на местных выборах — ЦИК

В девяти областях и Киеве избирательный процесс на уровне участков завершен полностью

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

По состоянию на 12:00 28 октября уже более 28,9 тысячи участковых избирательных комиссий, или 99,4% от их общего количества, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избиркомы. Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии.

Этот процесс полностью завершен в девяти областях — Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях, а также в Киеве.

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В то же время районные избиркомы приняли протоколы о результатах выборов в райсоветы лишь от 182 городских, поселковых и сельских избиркомов, а областные — лишь 101 такой протокол соответственно по выборам в областные советы.

Отметим, что сутки назад — на 12:00 27 октября — ЦИК отчитывался о 91% завершивших подсчет участковых комиссиях.

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Напомним также, утром в Одессе умер член УИК после двух суток ожидания своей очереди на передачу результатов выборов Одесскому горизбиркому.

Ранее трагедия, косвенно связанная организацией местных выборов, произошла под Киевом. Замглавы избиркома в одном из сел от усталости после подсчета голосов уснул за рулем, спровоцировав ДТП, в котором погибла ехавшая с ним мать, член этой же комиссии.

Отметим, что официальные итоги местных выборов Центральная избирательная комиссия до сих пор не начала публиковать. Ранее в ЦИКе объяснили это тем, что ждут предоставления их окончательных результатов от соответствующих ТИК.

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