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Банки 1 час назад

Под 6% годовых: НБУ выдал шести банкам 1 млрд грн короткого рефинансирования

Рефинанс предоставлен сроком до 84 дней

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

Национальный банк Украины на аукционе 4 декабря предоставил шести банкам 999,7 млн грн рефинансирования под 6% годовых сроком до 84 дней.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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"4 декабря 2020 года состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 6 банков на 997,7 млн грн по процентной ставке 6% годовых", — отчитался НБУ.

Известно, что на аукционе 27 ноября Нацбанк предоставил 4 банкам 5,785 млрд грн рефинанса под 6% годовых сроком до 84 дней.

Также 13 ноября регулятор провел тендер рефинансирования на 84 дней (3 месяца) и 1 820 дней (5 лет): тогда 16 банков суммарно получили 16,577 млрд грн, причем больше всего предоставили Укрэксимбанку — 10,8 млрд грн на 5 лет.

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В свою очередь наблюдательный совет "Укрэксимбанка" увеличил ограничение по сумме непогашенной задолженности банка перед НБУ по кредитам рефинансирования с 20 млрд грн до 30 млрд грн.

Как сообщалось, в октябре банки выдали 662 ипотечных кредита на общую сумму 491 млн грн, что является самым высоким месячным показателем с декабря 2018 года, то есть за весь период соответствующих опросов Национального банка Украины.

Напомним, за ноябрь 2020 года размер международных резервов Украины сократился на $4,65 млн. По состоянию на 1 декабря резервы составили $26,135 млрд.

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