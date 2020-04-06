Под Херсоном горел дачный поселок (ВИДЕО)

5 апреля в 12:53 на номер Службы "101" города Херсон поступило сообщение от работников полиции о возникновении пожара на Карантинном острове.

Как сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС, на место происшествия были направлены два дежурных отделения 14-й и 20-й Государственных пожарно-спасательных частей. Спасатели были переправлены на катере аварийно-спасательного отряда спецназначения к месту пожара.

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На месте происшествия сотрудники ГСЧС выяснили, что горит камыш со 2-го по 5-й причал вдоль дачных кооперативов, однако угрозы жилым домам не было. Усилия пожарных были направлены на тушение огня в местах, где он мог стать угрозой частным домохозяйствам. Также, продолжалось патрулирование на спасательном катере вдоль береговой линии.

В ведомстве отмечают, что на ликвидацию возгорания камыша понадобилось почти семь часов. К ликвидации чрезвычайного происшествия были задействованы два спасательных отделения и 7 человек личного состава.

По информации очевидцев, пожар на "Ольховом Днепре" произошел масштабный пожар из-за намеренного поджога камыша.

"Херсонская обл. Хотели сжечь камыш... Сожгли целый дачный поселок... "Ольховый Днепр" между 2 и 3 причалами", — пишут в соцсети очевидцы.

Напомним, 4 апреля около села Владимировка, недалеко от зоны отчуждения, разразился пожар, который охватил 20 гектаров лесных массивов.