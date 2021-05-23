Происшествия 1 час назад

Под Каменец-Подольским упал воздушный шар, есть погибший (ФОТО)

В момент падения на воздушном шаре находились шесть человек

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Хмельницкой области Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Хмельницкой области
Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Хмельницкой области

В Хмельницкой области во время воздухоплавательной фиесты "Кубок Подолья-2021" упал воздушный шар, на котором находились шесть человек.

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Как сообщает пресс-служба Нацполиции Хмельницкой области, в результате падения один из пассажиров, 53-летний житель Прилук, погиб.

По информации правоохранителей, шар упал 22 мая, около 20:45 вблизи села Кульчиевцы Каменец-Подольского района.

Остальные пассажиры шара, в том числе супруга погибшего и 28-летний пилот из Киева, получили ранения различной степени тяжести.

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Все пострадавшие госпитализированы в медучреждение.

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