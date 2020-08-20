Под Киевом горят торфяники (ФОТО)

Сухая теплая погода в Киевской области способствует возникновению новых очагов возгораний торфа.

Как сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, в течение последних дней выявлены четыре случая горения в Обуховском, Переяслав-Хмельницком и Бородянском районах.

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В связи с этим, усилен мониторинг возможных мест возгорания торфяных залежей работниками ГСЧС.

Так, 19 августа спасателями Бородянского района во время объезда мест залегания торфа в пойме реки Здвиж вблизи села Красный Рог обнаружено возгорание торфа.

К месту торфяного пожара направлены дежурные караулы 40-ДПРП села Перново, 31-ДПРП пгт Бородянка и 58-ДПРП пгт Клавдиево-Тарасово.

Тушение пожара на данный момент продолжается.

Напомним, в апреле — мае в Чернобыльской зоне отчуждения на протяжении нескольких недель горели торфяники. В это время Жители Киева жаловались на невыносимый запах гари, а Минздрав рекомендовал людям с хроническими заболеваниями легких или сердечно сосудистыми заболеваниями не выходить из дома.

В апреле Киев из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.

Ранее общественные активисты заявляли, что власти умышленно умалчивают реальные масштабы катастрофы, связанной с пожарами в Чернобыльской зоне: пока ГСЧС рапортовало о "ситуации под контролем", огонь подбирался к хранилищам ядерного топлива и самой Чернобыльской АЭС.