Под Киевом изготовляли елочные игрушки с логотипом российской армии

Клавдиевская фабрика елочных украшений, расположенная в Киевской области, изготавливала новогодние украишения с логотипом армии Российской Федерации.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на информацию, размещенную в соцсетях.

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В частности, о том, что на фабрике есть игрушки с логотипом российской армии, сообщил пользователь Сергей Савченко в Facebook, который посещал предприятие с экскурсией.

Как отмечает издание, после огласки руководство предприятия извинилось и пообещало тщательнее выбирать заказы.

Так, исполняющий обязанности председателя правления фабрики Павел Гусаков отреагировал на странице предприятия в Facebook подтвердил, что предприятие сотрудничает с Россией.

"Исторически сложилось так, что одним из рынков сбыта продукции была Российская Федерация. В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка", – написал Гусаков.

По его словам, часть продукции фабрика поставляла в Россию, заказы размещались через специальную систему. Гусаков отметил, что из-за экономического кризиса и сокращения экскурсий он был занят развитием новых проектов, поэтому якобы "все заказы от российской стороны шли без его внимания".

После того, как в соцсетях стало известно об инциденте, новогодние украшения для российской армии уничтожили, заверил исполняющий председателя правления.

Гусаков пообещал, что все последующие заказы будут проходить цензурный и этический контроль.

"Я разделяю возмущение общественности и извиняюсь относительно этой ситуации. Надеюсь на восстановление теплого отношения к имени и коллективу фабрики", — заявил Гусаков.

Напомним, в ноябре Кабинет министров Украины внес изменения в постановление от 30 декабря 2015 года №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".

Ранее президент России Владимир Путин продлил действие своего указа о "продуктовом эмбарго" в отношении стран, принявших антироссийские санкции, в том числе и Украины. Российский запрет будет действовать до конца 2021 года.