Под Киевом прикрыли сеть подкупа избирателей, организованную главой факультета вуза ГФС

В Киевской области полиция разоблачила сеть подкупа избирателей, которую организовал руководитель одного из факультетов Университета государственной фискальной службы Украины.

В частности, неправомерную деятельность сотрудника вуза ГНС разоблачили и задокументировали в Ирпене работники Следственного управления полиции Киевской области совместно с прокуратурой области под оперативным сопровождением сектора защиты интересов государства и общества, сообщает пресс-служба МВД.

Установлено, что по указанию главы факультета, которое он выложил в мобильном приложении, курсанты должны были прийти на избирательный участок 25 октября по месту жительства, а именно на один из участков города Ирпень и отдать свои голоса за соответствующих кандидатов в депутаты от определенной политической партии.

"Стоимость одного голоса стоила более 1 500 грн", — говорится в сообщении.

Указано, что сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по статье подкуп избирателей. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 5 лет.

На данный момент продолжаются следственные действия по установлению лиц, а именно из числа должностных лиц вуза, причастных к организации подкупа избирателей.

Согласно официальному сайту университета, у него лишь одно подразделение называется факультетом — Факультет подготовки, переподготовки та повышения квалификации работников налоговой милиции. Остальные — учебно-научные институты, военная кафедра и лаборатория.

Известно, что сейчас руководит факультетом Василий Чмелюк.

Ранее правоохранители задержали в Одесской области россиянина, который якобы организовал подкуп граждан за голосование на выборах за 400 грн.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. Delo.ua ведет хронику, где собраны главные новости дня голосования.