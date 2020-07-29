Под Полтавой расстреляли автомобиль, есть жертвы (ФОТО)

Неподалеку Полтавы неизвестные расстреляли автомобиль "Mercedes-Benz S-Class".

В результате стрельбы погиб мужчина 1985 года рождения, сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Указано, что около 16:00 среды, 29 июля, на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин, был обнаружен автомобиль "Mercedes-Benz S-Class", в салоне которого было тело мужчины.

"По предварительным данным, погибший — житель Донецкой области, 1985 года рождения", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее в Киеве на Печерске ночью произошла стрельба, в результате которой огнестрельные ранения получили два иностранных студента.

Напомним, утром 21 июля в центре Луцка ранее судимый житель Дубно Максим Кривош забаррикадировался в автобусе с людьми и начал стрельбу.

Террорист потребовал, чтобы представители политической элиты страны и предстоятели крупнейших церквей обнародовали в своих соцсетях видеозапись с текстом "Я, Ф.И.О., должность — террорист в законе", а президент Владимир Зеленский — видеообращение со словами "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", что впоследствии гарант и сделал.

Весь день центр города был оцеплен, а с преступником вели переговоры. Уже вечером захватчик самостоятельно вышел из автобуса и сдался правоохранителям. Вслед за ним из автобуса по одному вышли все заложники.