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3 часа назад

Под самым длинным домом Украины сгорели два человека (ФОТО, ВИДЕО)

Тела двух бездомных нашли в заброшенном доме, заваленном мусором

Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Два человека погибли вечером 21 марта в Днепре в результате пожара в заброшенном частном доме №34 в переулке Шокальского, пролегающем вдоль дома по проспекту Героев, 12, известному как самый длинный дом в Украине.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, сообщение о пожаре в одноэтажном неэксплуатируемом доме поступило в 21:58.

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По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что возгорание возникло внутри здания. Огнем уничтожен мусор на площади 40 квадратных метров.

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В ходе ликвидации пожара сотрудники службы спасения обнаружили двух человек (мужского и женского пола) без признаков жизни. Их личные данные устанавливаются.

Пожар был локализован в 22:29 и ликвидирован в 22:56. К его ликвидации привлекалось 15 человек личного состава ГСЧС и три единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним также, что 13 марта в Винницкой области дотла сгорел кемпинг-отель. В предыдущий день произошел пожар в частном доме престарелых на лесной окраине Киева.

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