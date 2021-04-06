Подряды на дорогах позволяют финансировать режим Лукашенко, — СМИ

Украинские налогоплательщики поддерживают режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко через передачу госкомпаниям из соседней страны подрядов на строительство автомобильных дорог. Об этом в материале "Лукашенко кормят украинские дороги" пишет издание УНИАН.

"По данным системы Prozorro, только за последние 4 года (с 2018 по 2021) три государственных белорусских предприятия — ОАО "ДСТ №2, г. Гомель", ОАО "ДСТ №4, г. Брест" и ОАО "СМТ №8" подписали с дорожными службами Украины 42 договора на сумму более 5 млрд грн. Часть договоров будут выполняться в 2021 году", — пишет издание.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации журналистов, несмотря на ухудшение двусторонних отношений, объемы финансирования режима Лукашенко только увеличиваются. "ДСТ №4" и вовсе вошла в ТОП-20 победителей тендеров за 2020 год.

"При этом белорусский бизнес не гнушается участием в схемах "троллинга" — блокирования тендерных процедур через подачу заведомо неправомерных жалоб, на время рассмотрения которых проведение закупок замораживается. Также известны случаи, когда белорусы становятся фигурантами уголовных дел о завышении цен закупки товаров и услуг на строительстве дорог", — говорится в материале.

По мнению издания, в ближайшее время задуматься над целесообразностью сотрудничества с белорусским бизнесом нужно будет большинству украинских дорожников.

"Дело в том, что с 26 апреля могут возобновить свое действие санкции против целого ряда промышленных предприятий Беларуси, в частности, они будут касаться коммерческой организации "Белорусский нефтяной торговый дом", концерна "Белнефтехим" и его американского филиала, компаний "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк Стекловолокно". Проблема в том, что "Белнефтехим" (Мозырский НПЗ) является одним из ключевых поставщиков в Украину битума, используемого для приготовления асфальтобетонных смесей", — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что в 2019 году, по данным Госстата, доля импорта битума из Беларуси составляла 77%, из России — 8,3%, на другие страны пришлось 15% поставок. За первый месяц 2021 года доля Беларуси составила уже 99%. Для нашего северного соседа Украина является ключевым рынком сбыта битума и других продуктов нефтепереработки. Только Мозырский НПЗ за 11 месяцев 2020 года, экспортировал в Украину 410 тысяч т битума, увеличив этот показатель в 2 раза, по сравнению с 2019 годом.

"Эксперты указывают, что хотя белорусский битум может быть дешевле на 10-30%, чем другие аналоги, эта дешевизна прямо пропорциональна снижению качества, а значит — уменьшению срока эксплуатации дорог и значительным потерям от их разрушения и необходимости новых ремонтов в перспективе", — говорится в статье.

Таким образом, продолжая закупать продукцию у подсанкционных предприятий, украинские дорожники и службы автодорог, отдающие подряды белорусским государственным фирмам, ставят себя под прямую угрозу наказания за нарушение санкций США. Юристы отмечают, что это чревато штрафами от $250тыс. до 1 млн. за каждый факт нарушения санкций.

Также издание напоминает, что белорусские госпредприятия используют дорожную технику исключительно с белорусской регистрацией, которая попадает в Украину в режиме временного ввоза. Это позволяет получать конкурентное преимущество перед украинскими участниками, поскольку им техника обходится минимум на 25-30% дороже из-за импортных пошлин и налогов. В стоимости проектов от 50% до 60% приходится на асфальтобетонные смеси, которые более чем на 70% зависят от импортного битума, основным поставщиком которого является Беларусь.

"При таком подходе государство не получает главного эффекта от вложений в дорожное строительство. По оценкам экспертов, по классической схеме, не менее 60% инвестированных в дороги средств должны возвращаться обратно в бюджет через налоги и зарплаты. .... Но в случае с белорусскими — как и любыми другими неукраинскими — компаниями предполагать, что 5 млрд грн, выигранных на тендерах, превратятся хотя бы в 15 млрд грн для экономики страны — не приходится", — говорится в материале.