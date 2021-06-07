Политика 40 минут назад

"Поедем в Болгарию": Российский оппозиционер Гудков не намерен задерживаться в Украине

По словам политика, сейчас быть эффективным в России он не может

Фото: Facebook-страница Дмитрия Гудкова Фото: Facebook-страница Дмитрия Гудкова
Фото: Facebook-страница Дмитрия Гудкова

Бывший депутат Государственной Думы России Дмитрий Гудков не считает свой выезд из РФ эмиграцией и намерен из Украины поехать в Болгарию. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Я взял своего брата, мы сели в машину и спокойно поехали в Киев. Поедем потом в Болгарию, куда я вывез два года назад своих родителей", — сказал оппозиционный политик.

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Он также заявил, что намерен возвратиться в Россию, однако сейчас ему пока "сложно сказать", когда это произойдет.

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"Я сейчас хочу серьезно обдумать, как быть эффективным для достижения тех целей, которые я ставил, находясь в России. Там, к сожалению, я не могу быть эффективным", — отметил Гудков.

Напомним, что накануне экс-депутат Госдумы объявил, что едет в Киев. Известно, что 1 июня у него прошли обыски по делу о якобы неуплате долга в 1 млн рублей за аренду в 2015-2017 годах подвала, владельцем которого являются власти Москвы. Самого политика, а также его тетю задержали, но спустя арестовывать не стали и через два дня отпустили.

Гудков заявил, что "высосанное из пальца" дело о подвале было возбуждено только для того, чтобы не допустить его к парламентским выборам, которые должны пройти в сентябре 2021 года, и "выдавить из страны как минимум до дня голосования". По словам экс-депутата, чтобы все-таки не попасть под арест, он решил на этот период покинуть страну.

"Что Кремль точно смог сделать — это испортить картинку. Не так я хотел объявить об отъезде и не в такой спешке его устроить. Но что есть — то есть. Уголовное дело, два дня на Петровке и новые угрозы родственникам заставили скомкать развитие событий. Еще в начале весны я планировал бороться за трибуну в Госдуме, но новые законы об экстремизме, иностранных агентах и нежелательных организациях сделали участие в выборах для независимых кандидатов невозможным", — заявил он уже из Украины на своей странице в Facebook.

Гудков уточнил, что не может быть эффективным, поскольку любая политическая активность в РФ, по его словам, ведет к тюремным срокам.

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