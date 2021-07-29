Погибшими при падении самолета на Прикарпатье оказались два американца и британец

В результате падения накануне частного самолета на жилой дом в селе Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области погибли трое 20-летних пассажиров, из которых один оказался гражданином Великобритании, а остальные двое — США.

Также погиб 60-летний пилот-гражданин Украины, житель Коломыйского района. Об этом сообщает Главное управление полиции в Ивано-Франковской области.

Предварительно установлено, что иностранцы у частного предпринимателя, который имеет лицензию на проведение полетов и право управления самолетом, заказали экскурсионный полет в составе группы из трех человек.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Следователи облуправления полиции назначили ряд экспертиз, в том числе для установления технического состояния воздушного судна и проверки качества топлива, которым заправлялся самолет.

Ведется расследование по части 3 статьи 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса. Полиция подробно выясняет все причины и обстоятельства аварии.

Как пишет издание "Страна.ua", погибшим украинцем оказался военный пилот и летный инструктор Игорь Табанюк, которого считают суперпрофессионалом и одним из лучших отечественных летчиков. Когда-то Табанюк пережил крушение в Гималаях, после которого шесть дней провел без воды и еды. Однажды посадил самолет без двигателя, а восемь лет назад в авиакатастрофе погиб его 23-летний сын Денис, полетевший вместо отца на проверку самолета.

Десять лет назад Табанюк стал развивать в Коломые собственный небольшой аэродром, создал там тренировочную базу для самолетов малой авиации и катал туристов.

В свою очередь посольство США в Украине выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы в Шепаровцах. На своей странице в Facebook дипучреждение сообщило, что предоставляет всю необходимую помощь семьям американцев, потерявших жизнь в результате аварии.

Напомним, что изначально сообщалось о гибели в результате авиапроисшествия на Прикарпатье 28 июля трех граждан США. Также сообщалось со ссылкой на Объединенную еврейскую общину Украины, что погибшие были хасидами.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!