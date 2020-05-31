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Пограничники заявили о разблокировке КПП "Тиса"

Владельцы автобусов платят пошлину за товары и проезжают на территорию Украины

КПП "Тиса" утром 31 мая. Фото: из открытых источников КПП "Тиса" утром 31 мая. Фото: из открытых источников
КПП "Тиса" утром 31 мая. Фото: из открытых источников

Протестующие разблокировали контрольно-пропускной пункт "Тиса" на украинско-венгерской границе.

Сейчас КПП снова свободен на въезд и выезд из Украины, заявила пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук, сообщает "Укринформ".

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По ее словам, полиция ищет тех, кто заблокировал работу КПП "Тиса", а владельцы автобусов платят пошлину за товары и проезжают на территорию Украины.

"КПП Тиса на украинско-венгерской границе снова свободен на въезд и на выезд из Украины. Сейчас протестующие разблокировали КПП, владельцы бусов заполняют декларации, платят пошлину за товары и проезжают на территорию Украины. Также известно, что полиция разыскивает авторов акции — тех, кто заблокировали движение и вызвали коллапс на границе", — доложила спикер пограничников.

Напомним, 31 мая в 9:00 около 50 автобусов с итальянского направления заблокировали движение на въезд и выезд на КПП "Тиса" на украинско-венгерской границе.

Вскоре глава ГПСУ Сергей Дейнеко отбыл в Закарпатье, чтобы лично разобраться в ситуации в пункте пропуска "Тиса" и не допустить никаких нестандартных ситуаций на государственной границе.

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Позже в Государственной таможенной службе Украины заявили, что их сотрудники работают с соблюдением требований действующего законодательства и не осуществляют никаких дополнительных проверок или операций, кроме определенных законом.

В ГТСУ также призвали участвующих в блокировании КПП "Тиса" водителей соблюдать законодательство и растамаживать свои посылки.

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