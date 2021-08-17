Пойманный на взятке глава Харьковского облсовета Товмасян подал в отставку

Председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян (избран от "Слуги народа") написал заявление о сложении полномочий после сообщения ему о подозрении в получении взятки. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Принял ответственное и взвешенное решение — написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета... Благодарен коллегам-депутатам за работу, прошу всех поддержать мою позицию. Не прикрываюсь никакими должностями и политической принадлежностью. Буду защищать свое имя в суде. Убежден, что справедливость восторжествует", — заявил Товмасян.

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Он также подписал распоряжение о созыве на 19 августа внеочередной сессии облсовета по вопросу его досрочного прекращения полномочий и избрания нового главы облсовета.

Напомним, что 4 августа детективы Национального антикоррупционного бюро и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили Товмасяну о подозрении в получении взятки в сумме 1,05 млн грн.

Сообщалось, что в еще в начале года Товмасян в сговоре со своим заместителем требовал и получил взятку за сохранение в должности руководителя коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет.

Отметим также, что Товмасяна связывали с уволиленным 15 июля министром внутренних дел Арсеном Аваковым. После этого помимо кадровой чистки в руководстве МВД, произошло также увольнение президентом Владимиром Зеленским с должности главы Харьковской областной государственной администрации Айны Тимчук, которую СМИ также связывали с Аваковым.