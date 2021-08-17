Покровительство Офиса президента развязало руки мэру Днепра Филатову, — эксперт

Борис Филатов, пользуясь хорошими отношениями с Офисом президента, позволяет себе в борьбе со своими политическими оппонентами опускаться до неправовых приемов.

Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал политический эксперт Геннадий Дубов.

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"Очень по-разному работает команда Президента с городскими головами. Мы видим, что происходит в Киеве. По сути, идет такая уж почти горячая война между господином Кличко и Офисом президента. Есть и другие города, где мэры прекрасно себя чувствуют. В городе Днепр господин Филатов с Офисом президента просто на короткой ноге, и ему разрешают столько всего, что не позволяют абсолютно всем остальным. У него там муниципальная стража своя есть, по сути, силовое подразделение. Он, в обход правоохранительной системы, эту стражу травит на своих конкурентов, оппонентов", — отмечает Дубов.

В качестве примера он привел историю с отключением туалета в Амур-Нижнеднепровском райсуде города, мотивированное якобы аварией канализации.

"Был интересный случай на днях, когда суд вынес решение против мэрии, Филатов просто "отрубил" им канализацию, поставил биотуалет, и таким образом сказал, что так будет с каждым. То есть мэр, фактически, замахнулся на правосудие, и прямо об этом отметил в посте", — указывает Дубов.

Никакой реакции из Офиса президента на это коммуникаций не было, отмечает Дубов.

"То есть, у меня есть уже силовое подразделение Муниципальная стража, я хочу еще свои суды, потом будет что — армия? То есть, это абсолютно неправовой способ, который нагло и открыто демонстрируется. И видим ли, что центральная власть немного его одернула? Нет. Почему? Потому что есть хорошие отношения господина Филатова с офисом, фамилию Кирилла Тимошенко называют, и все такое", — отмечает политический эксперт.

26 июля 2021 КП "Днепрводоканал" отключило от водоснабжения здание Амур-Нижнеднепровского районного суда Днепра.

31 июля в здании Амур-Нижнеднепровского районного суда автомобиль одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета привез, а сотрудники этого предприятия установили возле здания биотуалет. На биотуалете была сделана надпись, что ответственной за отключение является судья Оксана Богун.

31 июля следственным отделом отделения полиции №1 было открыто уголовное производство по факту давления на суд по ст. 376 УК.

4 августа здание суда было отключено от электричества. После вмешательства общественных активистов и репортажа и телевидения, электроснабжение суда в тот же день было возобновлено.