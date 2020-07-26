Полицейский наехал на пешехода и сбежал с места ДТП во Львовской области

Во Львовской области сотрудник одного из территориальных подразделений полиции наехал на пешехода и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Указано, что ДТП произошло в селе Верчаны, что возле города Стрый, поздно вечером 19 июля, однако сообщили о нем только сейчас.

"Пострадавший в результате наезда получил открытую черепно-мозговую травму, перелом черепа. Сейчас он находится в реанимации в коме", — говорится в сообщении.

Известно, что личность полицейского установили только через несколько дней.

Как отмечается, 23 июля руководитель полиции Львовской области Василий Виконский принял решение уволить правоохранителя и передал материалы служебного расследования в Госбюро расследований.

Теперь полицейскому грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 25 июля в селе Семиполки Киевской области столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб, а 9 пассажиров автобуса получили травмы.