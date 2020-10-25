Полиция открыла более 60 уголовных дел по нарушениям на местных выборах

Национальная полиция Украины по состоянию на 18:00 воскресенья, 25 октября, зафиксировала 3 689 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.
По 61 такому факту возбуждены уголовные производства, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Указано, что больше всего заявлений и сообщений в полицию поступило из-за возможных нарушений на выборах в Киеве — 441.
Далее следуют:
Киевская область — 418 сообщений;
Днепропетровская область — 336;
Донецкая область — 250;
Одесская область — 210;
Львовская область — 202;
Запорожская область — 194;
Полтавская область — 174;
Херсонская область — 132;
Черкасская область — 131;
Винницкая область — 113;
Сумская область — 111;
Закарпатская область — 108;
Николаевская область — 84;
Ровенская область — 81;
Хмельницкая область — 79;
Кировоградская область — 78;
Черниговская область — 75;
Тернопольская область — 67;
Луганская область — 63;
Ивано-Франковская область — 53;
Волынская область — 41;
Житомирская область — 24;
Черновицкая область — 20.
При этом по агитации в день выборов зафиксировано 1 439 сообщений, нарушению тайны голосования — 182, подкупу избирателей — 163, нарушению порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей — 128, незаконное уничтожение избирательной документации — 127, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесения избирательного бюллетеня) — 75.
"По 61 факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", — говорится в сообщении.
Также полицейские составили 169 протоколов о совершении административных правонарушений.
Ранее сообщалось, что в Сумской области работает незаконная участковая избирательная комиссия. Она параллельно проводит голосование с настоящей УИК и переманивает избирателей.
Напомним, с 8:00 до 20:00 воскресенья, 25 октября, украинцы выбирают местные органы исполнительной власти: депутатов областных, районных, городских, поселковых и сельских советов, а также городских, поселковых и сельских голов.
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