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Полиция открыла более 60 уголовных дел по нарушениям на местных выборах

Всего по состоянию на 18:00 в полицию поступило 3 689 уведомлений о возможных нарушениях на выборах

Местные выборы в Украине. Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua Местные выборы в Украине. Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua
Местные выборы в Украине. Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua

Национальная полиция Украины по состоянию на 18:00 воскресенья, 25 октября, зафиксировала 3 689 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

По 61 такому факту возбуждены уголовные производства, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Указано, что больше всего заявлений и сообщений в полицию поступило из-за возможных нарушений на выборах в Киеве — 441.

Далее следуют:

Киевская область — 418 сообщений;

Днепропетровская область — 336;

Донецкая область — 250;

Одесская область — 210;

Львовская область — 202;

Запорожская область — 194;

Полтавская область — 174;

Херсонская область — 132;

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Черкасская область — 131;

Винницкая область — 113;

Сумская область — 111;

Закарпатская область — 108;

Николаевская область — 84;

Ровенская область — 81;

Хмельницкая область — 79;

Кировоградская область — 78;

Черниговская область — 75;

Тернопольская область — 67;

Луганская область — 63;

Ивано-Франковская область — 53;

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Волынская область — 41;

Житомирская область — 24;

Черновицкая область — 20.

При этом по агитации в день выборов зафиксировано 1 439 сообщений, нарушению тайны голосования — 182, подкупу избирателей — 163, нарушению порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей — 128, незаконное уничтожение избирательной документации — 127, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесения избирательного бюллетеня) — 75.

"По 61 факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", — говорится в сообщении.

Также полицейские составили 169 протоколов о совершении административных правонарушений.

Ранее сообщалось, что в Сумской области работает незаконная участковая избирательная комиссия. Она параллельно проводит голосование с настоящей УИК и переманивает избирателей.

Напомним, с 8:00 до 20:00 воскресенья, 25 октября, украинцы выбирают местные органы исполнительной власти: депутатов областных, районных, городских, поселковых и сельских советов, а также городских, поселковых и сельских голов.

Delo.ua ведет хронику, где собраны главные новости дня голосования.

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