Политика 60 минут назад

Полиция расследует угрозы семье кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика

Правоохранители заявили, что предпринимают все соответствующие меры для установления причастных к угрозам лиц

Дмитрий Шевчик. Фото: личная Facebook-страница политика Дмитрий Шевчик. Фото: личная Facebook-страница политика
Дмитрий Шевчик. Фото: личная Facebook-страница политика

Полиция открыла уголовное производство по факту угроз семье кандидата в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика. Об этом сообщает УНИАН.

Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, следственный отдел Криворожского отдела полиции открыл уголовное производство по части 1 статьи 129 Уголовного Кодекса (угроза убийством). Она уточнила, что в заявлении Антона Шевчика — брата кандидата в мэры — сообщается о двух телефонных звонках. По словам Старчевской, на данный момент личности звонивших еще не установлены. 

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"На данный момент идет досудебное расследование... Полиция предпринимает все соответствующие меры для установления лица или лиц, причастных к указанному уголовному правонарушению", — добавила Старчевская. 

Как рассказал Антон Шевчик, угрозы его семье поступали с незнакомого номера, а в первый раз это произошло 23 сентября. "Звонивший представился сотрудником полиции, уточнил мое имя и год рождения и сказал, что моя мать погибла и мне нужно приехать на опознание", — сообщил он. 

По словам Шевчика, из-за опасений за безопасность своей семьи он нанял охрану и обратился с заявлением в полицию.

Сам кандидат в мэры заявил, что, кроме угроз по телефону, против него и членов его семьи в интернете и на местных телеканалах организовали информационную кампанию: неизвестные лица подделывают его плакаты и расклеивают их по городу, а сотрудникам предприятий города на электронную почту приходят письма с призывами агитировать за Шевчика.

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"Я считаю, что наш город достоин нормальной конкуренции идей, взаимного уважения кандидатов. Вместо этого его намеренно погружают в информационный хаос", — подчеркнул он.

Шевчик отметил, что уверен в том, что полиция найдет виновных. 

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