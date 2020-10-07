Полиция расследует угрозы семье кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика

Полиция открыла уголовное производство по факту угроз семье кандидата в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика. Об этом сообщает УНИАН.

Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, следственный отдел Криворожского отдела полиции открыл уголовное производство по части 1 статьи 129 Уголовного Кодекса (угроза убийством). Она уточнила, что в заявлении Антона Шевчика — брата кандидата в мэры — сообщается о двух телефонных звонках. По словам Старчевской, на данный момент личности звонивших еще не установлены.

"На данный момент идет досудебное расследование... Полиция предпринимает все соответствующие меры для установления лица или лиц, причастных к указанному уголовному правонарушению", — добавила Старчевская.

Как рассказал Антон Шевчик, угрозы его семье поступали с незнакомого номера, а в первый раз это произошло 23 сентября. "Звонивший представился сотрудником полиции, уточнил мое имя и год рождения и сказал, что моя мать погибла и мне нужно приехать на опознание", — сообщил он.

По словам Шевчика, из-за опасений за безопасность своей семьи он нанял охрану и обратился с заявлением в полицию.

Сам кандидат в мэры заявил, что, кроме угроз по телефону, против него и членов его семьи в интернете и на местных телеканалах организовали информационную кампанию: неизвестные лица подделывают его плакаты и расклеивают их по городу, а сотрудникам предприятий города на электронную почту приходят письма с призывами агитировать за Шевчика.

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"Я считаю, что наш город достоин нормальной конкуренции идей, взаимного уважения кандидатов. Вместо этого его намеренно погружают в информационный хаос", — подчеркнул он.

Шевчик отметил, что уверен в том, что полиция найдет виновных.





