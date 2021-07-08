Полиция сообщила о подозрении устроившему стрельбу в киевском ЖК

Следователи полиции сообщили о подозрении мужчине, который 7 июля открыл стрельбу в жилом доме и ранил трех человек, в том числе полицейского. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Действия подозреваемого квалифицированы как покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (статья 348, часть 2 статьи 15 и пункт 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса).

В Голосеевский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 7 июля около 11:00 житель комплекса "Парк Авеню" на Голосеевском проспекте через закрытую дверь открыл стрельбу из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, прибывших на вызов, ранив одного правоохранителя, а также двух гражданских лиц, стоявших рядом.

Патрульный при этом получил огнестрельное ранение левой кисти с множественными переломами костей, еще один пострадавший — огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки и живота, другой человек — осколочное повреждение правого плечевого сустава.

Злоумышленник отказывался открыть дверь, угрожал открыть огонь и предпринял попытку поджечь квартиру. С целью задержания стрелка была проведена спецоперация с привлечением спецназа.

В ходе обыска в квартире обнаружено и изъято ружье, из которого предположительно был совершен выстрел, и другие вещественные доказательства. На текущий момент следственные действия продолжаются. Следствие ведет Голосеевское управление полиции Киева под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры.

Известно, что подозреваемого зовут Иван Мартынюк, ему 38 лет. Отметим при этом, что во время спецоперации на месте происшествия находился также человек, представившийся его братом Дмитрием и рассказавший журналистам, что полицию вызвал сам стрелок, поскольку его пришли выселять некие люди, не предъявлявшие документы. По его словам, по вопросу собственности на квартиру ныне идет судебное разбирательство, поскольку она была продана через Систему электронных торгов арестованным имуществом в счет погашения долга по кредиту.