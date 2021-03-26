Политолог: Ермак требует от местных властей и Кабмина ускориться с помощью бизнесу

Несмотря на то, что из-за очередного локдауна Зеленский поручил возобновить так называемые карантинные выплаты бизнесу, пострадавшему от введенных ограничений, оказание помощи предпринимателям сталкивается с бюрократией на уровне правительства и нежеланием местных властей участвовать в программе поддержки. Глава ОП Андрей Ермак, по указанию президента, уже проводит работу с Кабмином и местными администрациями по ускорению выплат бизнесу, пишет в Facebook политолог Андрей Золотарев.

"Зеленский вернул карантинные выплаты, но их получение бизнесом может затянуться. Причина — бюрократия на уровне правительства и проблемы коммуникации с властью регионов, оказавшихся в "красной зоне", где вводится локдаун. Проблематичность ситуации на Банковой видят, судя по тому, что Ермак еще во вторник провел заседание президиума Конгресса местных и региональных властей, где среди прочего поднимался вопрос оказания помощи предпринимателям, чтобы он решался без лишней бюрократии и задержек", — отмечает эксперт.

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Золотарев делает акцент на том, что в Офисе президента отдают отчет в том, насколько важна программа поддержки бизнеса в период локдауна и в том, что эта помощь нужна уже сейчас.

"По требованию ОП, в ближайшее время Кабмин и местные власти должны предложить конкретные решения для помощи бизнесу. Ведь помимо финансовой поддержки, возможности которой ограничены, может быть предложен еще ряд мер, которые помогут предпринимателям пережить локдаун", — пишет политолог.

В то же время, замечает эксперт, местные власти всячески стараются уклониться от участия в выплатах и всю ответственность в данном вопросе переложить на Офис президента.

"Ведь что мы имеем сейчас? Местные власти в ответ на предложение Зеленского запустить собственные программы поддержки бизнеса валят все на Киев. Кабмин погружается в бумажную волокиту. И главе ОП приходится персонально продавливать решение проблемы с премьером Шмыгалем, чтобы предприниматели быстрее могли получить финансовую поддержку", — пишет Золотарев.