Полные чек-апы и спорт со звездами: Зеленский презентовал программу "Здоровая Украина"

Украинцы старше 55 лет будут проходить полные медицинские обследования каждые два года. В то же время, некоторые категории граждан будут делать это чаще — раз в год. Такое нововведение предусматривает программа президента Владимира Зеленского "Здоровая Украина".
"Ранняя диагностика заболеваний позволяет государству спасать жизни своих граждан, расходуя намного меньше денег. Но главное здесь не деньги, главное — имея намного больше шансов", — заявил глава государства во время презентации программы.
Еще один аспект программы предусматривает создание бесплатной, современной и доступной спортивной инфраструктуры — спортивных парков и площадок по всей стране, заявил Зеленский.
"Это возможность без дорогих тренажеров, без персонального тренера, когда и где тебе удобно заниматься вместе с нашими олимпийскими чемпионами, звездами украинского спорта, телевидения и кино, музыки", — заявил он.
Также в программу президента войдет модель "здоровой школы", состоящая из восьми компонентов, направленных на укрепление здоровья и иммунитета украинских школьников. Речь идет о новой концепции проведения уроков физкультуры в школах, изменении системы питания, новом меню в школах, популяризации спортивных секций и кружков. По словам Зеленского, эти меры направлены на то, чтобы привычка вести здоровый и активный образ жизни формировалась уже с детства.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым предусматривается повышение минимальной заработной платы для медицинских работников. Минимальный уровень оплаты их труда составит не менее 13,5 тысячи грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 тысяч грн для врачебного состава.