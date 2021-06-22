Полные чек-апы и спорт со звездами: Зеленский презентовал программу "Здоровая Украина"

Украинцы старше 55 лет будут проходить полные медицинские обследования каждые два года. В то же время, некоторые категории граждан будут делать это чаще — раз в год. Такое нововведение предусматривает программа президента Владимира Зеленского "Здоровая Украина".

"Ранняя диагностика заболеваний позволяет государству спасать жизни своих граждан, расходуя намного меньше денег. Но главное здесь не деньги, главное — имея намного больше шансов", — заявил глава государства во время презентации программы.

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Еще один аспект программы предусматривает создание бесплатной, современной и доступной спортивной инфраструктуры — спортивных парков и площадок по всей стране, заявил Зеленский.

"Это возможность без дорогих тренажеров, без персонального тренера, когда и где тебе удобно заниматься вместе с нашими олимпийскими чемпионами, звездами украинского спорта, телевидения и кино, музыки", — заявил он.

Также в программу президента войдет модель "здоровой школы", состоящая из восьми компонентов, направленных на укрепление здоровья и иммунитета украинских школьников. Речь идет о новой концепции проведения уроков физкультуры в школах, изменении системы питания, новом меню в школах, популяризации спортивных секций и кружков. По словам Зеленского, эти меры направлены на то, чтобы привычка вести здоровый и активный образ жизни формировалась уже с детства.

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Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым предусматривается повышение минимальной заработной платы для медицинских работников. Минимальный уровень оплаты их труда составит не менее 13,5 тысячи грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 тысяч грн для врачебного состава.