Половина нардепов от "Слуги народа" получают компенсацию за аренду жилья

С начала работы Верховной Рады 9-го созыва 158 народных депутатов получили компенсацию за проживание в столице.

Общая сумма компенсаций составила около 5,81 млн грн, сообщает пресс-служба движения "Чесно".

В частности, в президентской фракции "Слуга народа" 121 нардеп из 248-ми (49%) получают компенсацию за жилье. На втором месте по процентному соотношению находится группа "За будущее" — 10 из 22-х (45%), на третьем месте внефракционные — 9 из 21 (43%).

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В свою очередь, во фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко 7 из 27 нардепов (26%) пользуются такой компенсацией, во фракции "Голос" Святослава Вакарчука — 4 из 20 (20%), "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука — 6 из 44-х (14%) и фракция "Батькивщина" Юлии Тимошенко — 1 нардеп из 24-х (4%).

Указано, что по сравнению с октябрем 2019 года количество народных депутатов, которые получают компенсацию за проживание в Киеве, выросло на 38 человек.

Как отмечается, пока депутаты не обнародуют свои декларации о доходах, неизвестно, действительно ли была у них потребность в этом жилье.

Напомним, согласно статье 35 Закона "О статусе народного депутата Украины", депутаты ВРУ получают компенсацию за наем жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 километров от границ города.

Ранее сообщалось, что с первого дня Верховная Рада Украины 9-го созыва работала в так называемом "турборежиме", пик которого пришелся на октябрь 2019 года. За первые месяцы работы этого парламента было зарегистрировано 1 490 проектов законов и постановлений. Но приняли народные депутаты из них только 94 (6,31%) законопроектов и 267 (17,92%) постановлений.