Политика 1 час назад

Половина нардепов от "Слуги народа" получают компенсацию за аренду жилья

Движение "Чесно" показало, сколько народных депутатов получают компенсацию за аренду жилья

Половина нардепов от "Слуги народа" получают компенсацию за аренду жилья Половина нардепов от "Слуги народа" получают компенсацию за аренду жилья
Депутаты от "Слуги народа". Фото: Facebook/Слуга народу

С начала работы Верховной Рады 9-го созыва 158 народных депутатов получили компенсацию за проживание в столице.

Общая сумма компенсаций составила около 5,81 млн грн, сообщает пресс-служба движения "Чесно".

В частности, в президентской фракции "Слуга народа" 121 нардеп из 248-ми (49%) получают компенсацию за жилье. На втором месте по процентному соотношению находится группа "За будущее" — 10 из 22-х (45%), на третьем месте внефракционные — 9 из 21 (43%).

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В свою очередь, во фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко 7 из 27 нардепов (26%) пользуются такой компенсацией, во фракции "Голос" Святослава Вакарчука — 4 из 20 (20%), "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука — 6 из 44-х (14%) и фракция "Батькивщина" Юлии Тимошенко — 1 нардеп из 24-х (4%).

Указано, что по сравнению с октябрем 2019 года количество народных депутатов, которые получают компенсацию за проживание в Киеве, выросло на 38 человек.

Как отмечается, пока депутаты не обнародуют свои декларации о доходах, неизвестно, действительно ли была у них потребность в этом жилье.

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Напомним, согласно статье 35 Закона "О статусе народного депутата Украины", депутаты ВРУ получают компенсацию за наем жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 километров от границ города.

Ранее сообщалось, что с первого дня Верховная Рада Украины 9-го созыва работала в так называемом "турборежиме", пик которого пришелся на октябрь 2019 года. За первые месяцы работы этого парламента было зарегистрировано 1 490 проектов законов и постановлений. Но приняли народные депутаты из них только 94 (6,31%) законопроектов и 267 (17,92%) постановлений.

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