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50 минут назад

Польша заявила о дискриминации поляков в Украине. МИД отвергает обвинения

Министерство иностранных дел отреагировало на заявление Польши о "дискриминации" поляков в Украине. В ведомстве считают, что такие утверждения являются некорректными и не отражают реальные дружеские отношения обеих стран

Польша заявила о дискриминации поляков в Украине Польша заявила о дискриминации поляков в Украине
Польша заявила о дискриминации поляков в Украине

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил, что в Украине подвергаются дискриминации их граждане. Он отметил, что этому предшествуют объективные и субъективные факторы.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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"Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова", — сказал Шинковский.

По его словам положение поляков в Украине меняется "в худшую сторону из-за объективных и субъективных факторов".

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Он считает одним из факторов социально-экономическую ситуацию, которая побуждает людей польского происхождения в Украине эмигрировать.

"Польские ячейки в Украине сокращаются тревожными темпами, особенно среди молодежи", — отметил Шинковский.

Вместе с тем второй причиной он называет пандемию коронавируса.

"Украина занимает второе место в Европе по смертности от COVID-19, и это затрагивает все группы населения, в частности поляков, которые там проживают", — указал заместитель главы МИД Польши.

По его словам, субъективными факторами ухудшения положения Поляков является "неблагоприятный для них закон о языке, также прославление людей, связанных с Волынской трагедией, и остановка эксгумации польских жертв".

В свою очередь он добавил, что все эти проблемы МИД поднимало на переговорах с украинской стороной.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление Польши о "дискриминации" поляков в Украине. В ведомстве считают, что такие утверждения являются некорректными и не отражают реальные дружеские отношения обеих стран.

"Категорически отвергаем утверждения заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о якобы "дискриминации" поляков в Украине", — сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, использование Польшей подобных утверждений относительно положения польского сообщества в Украине является по меньшей мере некорректным, вводит в заблуждение наши общества и не отражает реальное состояние дружественных и партнерских отношений стран.

"Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу", — отметил Николенко.

В МИД призвали польскую сторону воздерживаться от "политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон" для укрепления партнерства Украины и Польши в различных сферах.

Напомним, нижняя палата Парламента Польши проголосовала за специальный закон, который предусматривает строительство оборудованного заграждения на границе Польши с Беларусью.

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