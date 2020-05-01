Полтава-банк поплатился штрафом за нарушение финмониторинга

В апреле текущего года Национальный банк Украины (НБУ) в ходе проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения применил к трем банкам меры воздействия.

Как сообщает пресс-служба регулятора, меры воздействия Нацбанк применил к АО "Креди Агриколь Банк", АО "Полтава-банк" и АО "МИБ"

Так, по информации НБУ, в АО "Креди Агриколь банк" направлено письменное предостережение за несообщение о попытке установления деловых отношений с физлицом, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которого применены международные санкции.

АО "МИБ" в качестве меры воздействия также получило письменное предостережение за:

нарушение требований по разработке, внедрению и постоянному обновлению внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга;

неосуществления должной оценки финансового состояния клиентов.

В отношении АО "Полтава-банк" в качестве меры воздействия НБУ наложил штраф в размере 300 тысяч грн за неосуществление надлежащего анализа финансовых операций клиентов с учетом риск-ориентированных подходов.

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Кроме этого, финучреждению направлено письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять изучение клиентов.

В НБУ отмечают, что меры воздействия к банкам применены за нарушения, которые были выявлены в ограничительных карантинных мероприятий.

Напомним, 29 апреля первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины временно не будет штрафовать банки за невыполнение требований вступившего в силу закона о финансовом мониторинге при условии успешного прохождения ими других проверок.

Напомним, в декабре 2019 года Верховная Рада приняла в целом закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Документ вступил в силу 28 апреля 2020 года.