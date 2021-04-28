Понад 500 учасників та 28 тисяч дерев за день. Як Запорізька область встановила рекорд

10 квітня в Україні відбулася масштабна екологічна акція "1 млн дерев за 1 день". До ініціативи приєдналися як усі регіони країни, так і посольства, бізнес і волонтери в 110 державах по всьому світу. 22 квітня організатори оголосили підсумки: сумарно за один день було висаджено рекордні 5,5 млн дерев. Запоріжжя і вся область теж долучилися до ініціативи, зробивши суттєвий внесок в озеленення нашої планети.

Зранку 10 квітня представники міської влади та волонтери вийшли на 15 локацій у Запорізькій області та самому обласному центрі. До ініціативи приєдналися п’ять громад — Широківська, Веселівська, Чернігівська, Кушугумська та Долинська, а також Мелітополь та Бердянськ.

У результаті в Запоріжжі з’явилися новий сквер та алея. Перший стане повноцінною зоною відпочинку та прогулянок на території Козацького ліцею. Вихованці закладу обіцяють щороку поповнювати "зелений фонд" новими насадженнями та доглядати за висадженими цьогоріч. Кленову ж алею висадили на території школи "Світанок". В громадах-учасницях також "виросли" зелені ділянки — сквери й алеї, які вже за кілька років даруватимуть містянам тінь улітку й кисень цілорічно.

"Сквер, садок чи алея — це те, що увійде в історію. Можливо, не світову, але персональну й важливу для кожного. Хтось тут призначатиме побачення, хтось готуватиметься до іспитів… Тому особливо приємно було творити історію разом з учнями й персоналом Козацького ліцею. Адже це — те, що в прямому сенсі допомагатиме людям дихати протягом наступних десятків років", — прокоментував Борис Шестопалов, координатор "Озеленення планети у Запорізькій області", співвласник та СЕО HD-group, під час висадження дерев біля навчального закладу.

Загалом до акції долучилися близько 500 осіб — організатори, волонтери, представники бізнесу й громадських організацій. Через карантинні обмеження кількість охочих довелося суттєво зменшити, однак навіть це не вплинуло на результат. За день активісти висадили 27 тисяч 800 дерев, з яких 2000 — такі, що вважаються великими. Їхня висота становить понад 2,5 метри, тобто це — практично повноцінні "дорослі" дерева. Частина великих дерев дісталася Запоріжжю (866), решта — локаціям у регіоні (1134).

Завдяки акції з озеленення в Запорізькій області додалося по кілька тисяч каштанів, верб, горіхів, кленів, лип і таксодіумів.

HD-group, зокрема благодійний фонд компанії "Соціальні ініціативи бізнесу", вже вдруге стали співорганізаторами акції "Озеленення планети", залучаючи до ініціативи мешканців, бізнес і владу Запоріжжя та області. "Зелений" вектор своєї діяльності компанія продовжить і в наступних проєктах.