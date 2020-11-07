Поножовщина в Кривом Роге: мужчина зарезал двух и ранил восьмерых человек

7 ноября около 15:20 в полицию поступило сообщение о неизвестном мужчине, который на улице в Металлургическом районе бросался на людей с ножом.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу.

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Нападающего задержали и доставили в Криворожский отдел полиции. Им оказался местный житель 1983 года рождения. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Патрульные сразу начали обследовать прилегающую территорию в поисках преступника. Менее чем за 20 минут мы обнаружили мужчину, который может быть причастен к указанного события. гражданина задержали", — написал на своей странице в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Работники полиции выясняют все обстоятельства дела.

Как сообщалось ранее, 18 ноября прошлого года в Киеве в лотерейном зале на Подоле произошло кровавое ЧП.

Между двумя мужчинами началась словесная перепалка, которая переросла в поножовщину. Во время инцидента один из них ударил своего оппонента ножом в ногу и сбежал.

Напомним, в конце мая в Броварах произошла перестрелка из-за распределения пассажиропотока между двумя перевозчиками.