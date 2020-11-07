Происшествия 20 минут назад

Поножовщина в Кривом Роге: мужчина зарезал двух и ранил восьмерых человек

Нападающего задержали и доставили в Криворожский отдел полиции

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

7 ноября около 15:20 в полицию поступило сообщение о неизвестном мужчине, который на улице в Металлургическом районе бросался на людей с ножом.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу.

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Нападающего задержали и доставили в Криворожский отдел полиции. Им оказался местный житель 1983 года рождения. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Патрульные сразу начали обследовать прилегающую территорию в поисках преступника. Менее чем за 20 минут мы обнаружили мужчину, который может быть причастен к указанного события. гражданина задержали", — написал на своей странице в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Работники полиции выясняют все обстоятельства дела.

Как сообщалось ранее, 18 ноября прошлого года в Киеве в лотерейном зале на Подоле произошло кровавое ЧП.

Между двумя мужчинами началась словесная перепалка, которая переросла в  поножовщину. Во время инцидента один из них ударил своего оппонента ножом в ногу и сбежал.

Напомним, в конце мая в Броварах произошла перестрелка из-за распределения пассажиропотока между двумя перевозчиками.

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