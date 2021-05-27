Порошенко посетил зону ООС и передал военным комплект видеонаблюдения

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область побывал в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде и передал бойцам 108-го батальона комплект видеонаблюдения.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

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В комплекте — камеры наблюдения для 9 взводных опорных пунктов, которые будут объединены в единую сеть, информация будет также поступать и на ротный опорный пункт, и в штаб батальона. По словам военных, это позволяет четко контролировать перемещение врага и усиливает безопасность бойцов на линии фронта.

"На каждом взводно-опорном пункте, на ротном опорном пункте выставляются различные виды камер. Есть и ночное видение, есть и дальность. Не будем раскрывать, на сколько километров, но на много километров. Командир, начиная от взвода и заканчивая батальоном, а мы и до бригады дойдем, имеют абсолютно целостную картину. Уже не надо наблюдателю подниматься вверх. Не надо становиться мишенью для российских снайперов. Постоянно идет круглосуточная фиксация движения вражеских сил по ту сторону фронта", — объясняет Петр Порошенко.

"Мы этим, во-первых, спасаем жизни наших воинов, укрепляем оборону и делаем самое современное оборудование, которым повышается эффективность боевых действий украинских войск. Мы ожидаем, что также будут вкраплены антидроновыми средствами радиоэлектронной борьбы. Мне очень приятно, что полный комплект оборудования сегодня мы имеем возможность передать в батальон 10-ки", — отметил Петр Порошенко.

"Спасибо за поддержку. Для нас это очень важно, что современные технологии мы внедряем именно здесь, и прежде всего это идет на пользу нашим военнослужащим. Мы с помощью этих технологий сохраним жизнь и здоровье наших военнослужащих, здоровыми и целыми вернем их семьям, родителям, женам, детям. Это самое главное. И успешно выполним любые поставленные перед нами задачи", — говорит командир батальона, капитан Владимир Болехан.

Пятый президент также почтил память погибшего бойца 108-го батальона Алексея Мамчия, возложив цветы на место его гибели.

"Мы возложили цветы сейчас у места, где погиб полтора месяца назад наш боец. Капитан также был ранен, но в строю, в бою. И я от имени всех украинцев, которые заботятся сейчас об армии, желаю вам победы, твердости. С большой благодарностью за ту огромную работу, которую вы делаете", — говорит лидер "Европейской Солидарности".

Петр Порошенко также побывал на "нуле" и пообщался с военными.

Военные рассказали, что враг осуществляет огонь из снайперского оружия, а также проводит дистанционное минирование территории — это касается района Шумов, позиции, которые расположены в районе Промзоны, шахты имени Гагарина. Оттуда осуществляется огонь из крупнокалиберных пулеметов, танковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов. Противник также наносит огневые поражения из артиллерийских систем.