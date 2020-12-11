Португалия решила выплатить компенсации вдове и детям убитого пограничниками украинца

Правительство Португалии решило выплатить компенсации вдове и детям убитого в этой стране гражданина Украины Игоря Гоменюка. Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я был на связи с португальским коллегой по убийству в марте нашего гражданина Игоря Гоменюка, настаивал на справедливости. Сегодня правительство Португалии решило выплатить компенсации вдове и детям. Ожидаю, что по итогам расследования суд установит виновным должное наказание", — написал он.

По информации СМИ, 40-летний Гоменюк скончался в марте нынешнего года в изоляторе аэропорта Лиссабона после избиения сотрудниками Службы по делам иностранцев и границ.

В Португалию он прибыл рейсом из Турции, однако ему по неизвестной причине было отказано во въезде. Мужчина потребовал объяснений, после чего на него надели наручники и избили. У Гомеюка случился приступ эпилепсии, он был госпитализирован, но после возвращен в изолятор аэропорта, где был избит повторно в комнате без камер видеонаблюдения, после чего скончался.

Глава Союза украинцев Португалии Павел Садоха в комментарии "Радио Свобода" рассказал, что убийство украинца вызвало резонанс в португальском обществе, поскольку оказалось, что случаи насилия к задержанным иностранцам были не единичными.

В сентябре португальская прокуратура заявила, что к избиению Гоменюка причастны трое сотрудников миграционной службы, им предъявлены обвинения в убийстве. Первое заседание по этому делу назначено на 20 января.

9 декабря подала в отставку глава Службы по делам иностранцев и границ Криштина Гатойнш. Другой реакцией МВД Португалии на событие стала реструктуризация миграционной службы и лишение инспекторов полицейских полномочий.