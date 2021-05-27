Экономика 30 минут назад

Порты отстаивают право повысить тарифы на перевалку руды, — СМИ

Экспортеры руды нарастили кратно свои доходы, но противятся росту рентных платежей и транспортных тарифов

Порты отстаивают право повысить тарифы на перевалку руды, — СМИ Порты отстаивают право повысить тарифы на перевалку руды, — СМИ

Повышение тарифа на перевалку железной руды на 30%, о котором заявили украинские порты, экономически обосновано и вписывается в рыночную конъюнктуру.

Об этом говорится в статье, опубликованной в "Зеркале недели".

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Автор статьи называет это своевременным и уместным решением, поскольку цены на руду в мире достигли исторического максимума, а украинское правительство добивается повышения рентных платежей на добычу руды. При этом правительственные инициативы по повышению ставок блокируются крупнейшими производителями железорудного сырья.

"Зеркало недели" напоминает, что повышение ренты на руду поддержал и президент Владимир Зеленский, назвав это самой важной налоговой реформой, которая в случае успешной реализации сможет принести в бюджет 3 млрд грн.

"Если сегодня компании, добывающие железную руду, платят с каждой тонны 11-12% от себестоимости минерала, то после вступления в силу закона вынуждены будут платить ренту от рыночной цены. По данным Bloomberg, сейчас эта цена превысила $200, что является историческим максимумом. При таких расценках размер ренты по новому закону составляет 16%", — отмечается в статье.

Издание указывает, что противятся росту ставок украинские экспортеры руды.

"Естественно, это не устраивает основных игроков рынка, самый крупный из которых — группа "Метинвест", занимающая более 50% доли рынка. Группа полностью контролирует Северный горно-обогатительный комбинат (ГОК), Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК, владеет 46% акций Южного ГОКа и 29,5% Запорожского железорудного комбината (через меткомбинат "Запорожсталь"). Кроме того, "Метинвест" пополам с группой "Приват" контролирует Криворожский железорудный комбинат", — говорится в статье.

Кроме того, компании, которые занимаются добычей руды, выступили против повышения ставок на перевалку железной руды, на котором настаивают украинские порты.

"Несмотря на то, что и спрос, и цена на руду рекордно возросли, стоимость перевалки остается на очень низком уровне. С 2018 года она колебалась на уровне 2,05-3,4 долл. за тонну (при рыночной цене 3,40-5,20 долл.). Одна из причин такого вынужденного демпинга — традиционное влияние акционеров группы "Метинвест" на государственные предприятия, занимающиеся перевозкой и перевалкой руды — порты и "Укрзализныця". Свою роль сыграла и нестабильная ситуация на сырьевом рынке", — утверждает автор публикации.

Более того, после того, как украинские порты, в частности, "Южный", решились повысить тарифы на перевалку руды до рыночного уровня в 5.2 долл. за тонну, их начали обвинять в том, что из-за них перевалку руды может вообще остановиться.

"В сохранении прежних расценок при нынешней рыночной конъюнктуре заинтересованы исключительно олигархи-владельцы предприятий, производящих ЖРС, поскольку они потеряют свои сверхприбыли. Ведь после мирового подорожания руды продукт, который они экспортируют, подорожал на 194%. При этом для портов приведение тарифа на перевалку к рыночному уровню — это возможность обновить мощности и прирастить экспортный потенциал Украины. Ведь из-за заниженных расценок тот же "Южный" за первый квартал 2021 года показал 50 млн гривен убытка и недовыполнил финансовый план", — говорится в материале "Зеркала Недели".

Напомним, в конце апреля Министерство финансов предложило законопроект, которым повышаются ставки ренты на добычу железной руды.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Экспорт украинского подсолнечного масла упал к минимуму за последние 3 сезона
Экспорт украинского подсолнечного масла упал к минимуму за последние 3 сезона
Украина существенно сократила экспорт зерновых
Украина существенно сократила экспорт зерновых
Кувейт открыл рынок для украинской молочки
Кувейт открыл рынок для украинской молочки
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. У Джеймса Бонда новый дом: Amazon купил Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд

  3. Новые правила переноса номеров между операторами "на руку" мошенникам — "Киевстар"

  4. Лопнет ли пузырь? Что будет с рынком недвижимости в ближайшее время

  5. Президент "Киевстар" рассказал, когда в Украине может появиться 5G

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...