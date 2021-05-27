Порты отстаивают право повысить тарифы на перевалку руды, — СМИ

Повышение тарифа на перевалку железной руды на 30%, о котором заявили украинские порты, экономически обосновано и вписывается в рыночную конъюнктуру.

Об этом говорится в статье, опубликованной в "Зеркале недели".

Автор статьи называет это своевременным и уместным решением, поскольку цены на руду в мире достигли исторического максимума, а украинское правительство добивается повышения рентных платежей на добычу руды. При этом правительственные инициативы по повышению ставок блокируются крупнейшими производителями железорудного сырья.

"Зеркало недели" напоминает, что повышение ренты на руду поддержал и президент Владимир Зеленский, назвав это самой важной налоговой реформой, которая в случае успешной реализации сможет принести в бюджет 3 млрд грн.

"Если сегодня компании, добывающие железную руду, платят с каждой тонны 11-12% от себестоимости минерала, то после вступления в силу закона вынуждены будут платить ренту от рыночной цены. По данным Bloomberg, сейчас эта цена превысила $200, что является историческим максимумом. При таких расценках размер ренты по новому закону составляет 16%", — отмечается в статье.

Издание указывает, что противятся росту ставок украинские экспортеры руды.

"Естественно, это не устраивает основных игроков рынка, самый крупный из которых — группа "Метинвест", занимающая более 50% доли рынка. Группа полностью контролирует Северный горно-обогатительный комбинат (ГОК), Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК, владеет 46% акций Южного ГОКа и 29,5% Запорожского железорудного комбината (через меткомбинат "Запорожсталь"). Кроме того, "Метинвест" пополам с группой "Приват" контролирует Криворожский железорудный комбинат", — говорится в статье.

Кроме того, компании, которые занимаются добычей руды, выступили против повышения ставок на перевалку железной руды, на котором настаивают украинские порты.

"Несмотря на то, что и спрос, и цена на руду рекордно возросли, стоимость перевалки остается на очень низком уровне. С 2018 года она колебалась на уровне 2,05-3,4 долл. за тонну (при рыночной цене 3,40-5,20 долл.). Одна из причин такого вынужденного демпинга — традиционное влияние акционеров группы "Метинвест" на государственные предприятия, занимающиеся перевозкой и перевалкой руды — порты и "Укрзализныця". Свою роль сыграла и нестабильная ситуация на сырьевом рынке", — утверждает автор публикации.

Более того, после того, как украинские порты, в частности, "Южный", решились повысить тарифы на перевалку руды до рыночного уровня в 5.2 долл. за тонну, их начали обвинять в том, что из-за них перевалку руды может вообще остановиться.

"В сохранении прежних расценок при нынешней рыночной конъюнктуре заинтересованы исключительно олигархи-владельцы предприятий, производящих ЖРС, поскольку они потеряют свои сверхприбыли. Ведь после мирового подорожания руды продукт, который они экспортируют, подорожал на 194%. При этом для портов приведение тарифа на перевалку к рыночному уровню — это возможность обновить мощности и прирастить экспортный потенциал Украины. Ведь из-за заниженных расценок тот же "Южный" за первый квартал 2021 года показал 50 млн гривен убытка и недовыполнил финансовый план", — говорится в материале "Зеркала Недели".

Напомним, в конце апреля Министерство финансов предложило законопроект, которым повышаются ставки ренты на добычу железной руды.