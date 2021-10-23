Пощады не ждите: прокуратура возьмется за поддельные ковид-сертификаты

Офис генерального прокурора берет под личный контроль дела о поддельных сертификатах о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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"Есть такие нарушения закона, которые почему-то кажутся мелкими, но в итоге приводят к непоправимому. Я говорю о тех негодяях, которые торгуют человеческими жизнями. Они, правда, уверовали в то, что продают всего-навсего бумажки — сертификаты о вакцинации. Но эти, как они наивно полагают, бумажки часто превращаются в свидетельства о смерти. Находятся и те, кто эту "кровавую макулатуру" с удовольствием покупают, путешествуют потом по миру, заболевают, конечно, заражают детей и пожилых людей. Предупреждаю: от меня пощады не ждите. Я довела эту позицию всем без исключения прокурорам — такие производства мы с вами берем под личный контроль и методично доводим до приговоров", — заявила Ирина Венедиктова.

Она отметила, что всего в 2021 году на основании собранных доказательств о подделке результатов тестов и документов о вакцинации 104 лицам уже сообщено о подозрении, в суд направлено 88 обвинительных актов.

"И это только начало", — добавила генпрокурор.

Она также назвала фейковые сертификаты "игрой в рулетку с полным барабаном" и заявила, что все люди, причастные к этому, будут привлечены к уголовной ответственности.

"Я сейчас обращаюсь к тем, кто так или иначе причастен к "индустрии", и прошу остановиться, одуматься и все еще раз взвесить. Вас найдут и привлекут к уголовной ответственности. Я обещаю", — заявила Ирина Венедиктова.

Она напомнила, что ранее из-за использования поддельного международного COVID-19-сертификата бывшим народным депутатом Надеждой Савченко и ее сестрой Верой было начато уголовное производство. По ее словам, сестры Савченко от дачи показаний отказались на основании ст. 63 Конституции Украины.

Отметим, мобильные группы из сотрудников патрульной полиции, Госпродпотребслужбы и Центра контроля и профилактики болезней на местах будут проверять подлинность сертификатов о вакцинации украинцев против COVID-19.