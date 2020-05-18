После открытия она стала лучшей в Украине: Голик о реконструкции школы на Днепропетровщине

По случаю двухлетия со дня открытия отреконструированной школы в пгт Соленое Днепропетровской области историю ее реконструкции описал у себя в Facebook Юрий Голик. На протяжении четырех лет он был советником главы Днепропетровской ОГА и занимался в том числе инфраструктурным развитием области.

"За два дня до открытия этой школы из Киева приехала проверка из славного органа под названием ДАБИ, с четко поставленной в Киеве задачей "накопать, раскопать, расчленить, штрафы выписать, акт ввода в эксплуатацию не давать"… (Они) превратились в нормальных людей с ошалевшими лицами минут через пять, как прибыли в эту школу. Это нормальная реакция на эту школу — шалели в ней все, кто попадал сюда первый раз", — рассказал Голик.

Ошалеть было и есть от чего, пишет он. Голик перечислил лишь некоторые особенности этого учебного учреждения: два футбольных поля, площадка для баскетбола, волейбола, тенниса, зона воркаута, две детских площадки, беговая дорожка с профессиональным легкоатлетическим покрытием, яблоневый сад и небольшой парк, 100%-я доступность здания, яркий энергосберегающий фасад, прозрачные двери в каждый класс, первый в Украине инклюзивный ресурсный центр, бук-кроссинги и бесплатные тысячи книг, сухие бассейны в коридорах, интерактивные доски в каждом классе, туалеты для детей с особыми потребностями на каждом этаже, подъемник на второй этаж, подъемник на сцену актового зала, легкие таблички возле каждого класса и на входе в школу, видеонаблюдение, поменянные абсолютно все коммуникации в школе.

"Ровно через секунду после своего открытия эта школа стала лучшей школой Украины", — заявил он.

Голик выразил уверенность, что когда-то все школы в нашей стране будут такими же.

Напомним, в 2020 году по инициативе Президента Владимира Зеленского стартовала Национальная программа "Велике будівництво", в ходе которого должно быть построено, реконструировано и отремонтировано 236 школ, 155 детских садов, 169 спортивных объектов, 422 амбулатории и 212 приемных отделений неотложной медицинской помощи.

Кроме этого, в течение 2020 года будут построены и отремонтированы 6 500 км дорог.