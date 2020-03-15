Посольство эвакуировало украинцев из Хорватии (ФОТО)

Посольство Украины в Хорватии завершило эвакуацию трех групп украинцев, чьи рейсы были отменены в связи с китайским коронавирусом.

Об этом сообщает посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Twitter.

По его словам, 15 марта из Хорватии была эвакуирована группа детей, которые принимали участие в международных соревнованиях.

Известно, что всего из этой балканской страны сегодня были эвакуированы 3 группы украинских граждан.

Перевезли з Хорватії ще дві групи українців, які звернулися до Посольства у зв"язку зі скасуванням перевізниками рейсів. Продовжуємо працювати. Якщо ви потребуєте нашої допомоги, просимо звертатися на consul_hr@mfa.gov.ua , +385 916051010 (viber, WhatsApp). pic.twitter.com/beG0gTt0bT — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) March 15, 2020

"Продолжаем работать. Если вы нуждаетесь в нашей помощи, просим обращаться на consul_hr@mfa.gov.ua, +385 916051010 (viber, WhatsApp). Мы работаем в круглосуточном режиме", — отметил посол.

Ранее Кабинет министров принял решение срочно эвакуировать граждан Украины, которые оказались заблокированными на территории Италии из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Также сообщалось, что в Египте из-за вспышки коронавируса поместили на карантин украинских туристов, которые отдыхали на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинский дипломат за границей заболел китайской коронавирусной болезнью (Covid-19).