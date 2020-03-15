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Посольство эвакуировало украинцев из Хорватии (ФОТО)

Речь идет трех группах украинцев, чьи рейсы были отменены в связи с пандемией

Посольство эвакуировало украинцев из Хорватии (ФОТО) Посольство эвакуировало украинцев из Хорватии (ФОТО)
Эвакуация украинцев из Хорватии. Фото: twitter.com/VasylKyrylych

Посольство Украины в Хорватии завершило эвакуацию трех групп украинцев, чьи рейсы были отменены в связи с китайским коронавирусом.

Об этом сообщает посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Twitter.

По его словам, 15 марта из Хорватии была эвакуирована группа детей, которые принимали участие в международных соревнованиях.

Кратко и по делу в Telegram

Известно, что всего из этой балканской страны сегодня были эвакуированы 3 группы украинских граждан.

"Продолжаем работать. Если вы нуждаетесь в нашей помощи, просим обращаться на consul_hr@mfa.gov.ua, +385 916051010 (viber, WhatsApp). Мы работаем в круглосуточном режиме", — отметил посол.

Ранее Кабинет министров принял решение срочно эвакуировать граждан Украины, которые оказались заблокированными на территории Италии из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

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Также сообщалось, что в Египте из-за вспышки коронавируса поместили на карантин украинских туристов, которые отдыхали на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинский дипломат за границей заболел китайской коронавирусной болезнью (Covid-19).

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