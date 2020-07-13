Политика и экономика 20 минут назад

Потураев рассказал, что может уничтожить команду Зеленского

Вместе с тем, народный депутат исключил реальную возможность такого сценария

Народный депутат Никита Потураев. Фото: Facebook Народный депутат Никита Потураев. Фото: Facebook
Народный депутат Никита Потураев. Фото: Facebook

Глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев рассказал, какую смертельную ошибку может совершить команда президента Владимира Зеленского в будущем.

Об этом он заявил в эфире "Апостроф TV".

Кратко и по делу в Telegram

"В настоящее время, самым сильным ударом по президенту Зеленскому и его окружению будет коррупционный скандал. И если кто-то решится пойти на какое-то дело, связанное с деньгами. Я уверен, что этого не будет, так как мы не воры", — подчеркнул он.

Потураев добавил — это будет иметь глобальные последствия для всей команды.

Напомним, что 15 июня, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на заседании приговорил депутата Киевского областного совета Александра Мефодия к 5 годам лишения свободы с конфискацией части имущества за злоупотребление влиянием.

Читайте также:
Третий фигурант в деле о подкупе руководства САП и НАБУ болен COVID-19 — адвокат

Следствие установило, что Мефодий предлагал бизнесмену за 5 тысяч долларов решить вопрос с правоохранительными органами. При получении этих денег депутат облсовета был задержан. По словам судей, Мефодий использовал народное доверие в собственных корыстных целях.

Депутат может обжаловать это решение в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Рада собирается на внеочередное заседание: пока без вопроса о местных выборах
Рада собирается на внеочередное заседание: пока без вопроса о местных выборах
Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривню
Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривню
Зеленский подписал закон о поддержке креативных индустрий во время коронавируса
Зеленский подписал закон о поддержке креативных индустрий во время коронавируса
Загрузка...
Новое видео
Николай Тимощук: об устойчивости компаний, спросе на UNIT.City и человеке будущего / Delo.UA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Венгрия закрывает въезд для украинцев с 15 июля

  3. Россия готова к выходу Украины из Минских соглашений — Кремль

  4. На границе Армении и Азербайджана возникли боевые действия: есть жертвы

  5. "Нафтогаз" купил программное обеспечение за 2 млн евро — Prozorro

Загрузка...