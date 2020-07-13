Потураев рассказал, что может уничтожить команду Зеленского

Глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев рассказал, какую смертельную ошибку может совершить команда президента Владимира Зеленского в будущем.

Об этом он заявил в эфире "Апостроф TV".

"В настоящее время, самым сильным ударом по президенту Зеленскому и его окружению будет коррупционный скандал. И если кто-то решится пойти на какое-то дело, связанное с деньгами. Я уверен, что этого не будет, так как мы не воры", — подчеркнул он.

Потураев добавил — это будет иметь глобальные последствия для всей команды.

Напомним, что 15 июня, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на заседании приговорил депутата Киевского областного совета Александра Мефодия к 5 годам лишения свободы с конфискацией части имущества за злоупотребление влиянием.

Следствие установило, что Мефодий предлагал бизнесмену за 5 тысяч долларов решить вопрос с правоохранительными органами. При получении этих денег депутат облсовета был задержан. По словам судей, Мефодий использовал народное доверие в собственных корыстных целях.

Депутат может обжаловать это решение в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.