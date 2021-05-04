Пожар к Киеве: на Голосеевке в двухэтажке сгорели два человека (ФОТО, ВИДЕО)

4 мая в 2:29 в оперативно-координационный центр управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Китаевская, 32/2, расположенной в Голосеевском районе столицы.

Как сообщает пресс-центр ГСЧС, по месту вызова были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

На месте происшествия выяснилось, что огонь охватил крышу двухэтажного жилого дома, а также квартиры на 1-м и 2-м этажах.

По информации сотрудников спасательной службы, тушение пожара было затруднено из-за отсутствия водоснабжения на территории.

Из-за того, что единственный пожарный гидрант, расположенный рядом, не выдавал нужного давления, спасатели были вынуждены прокладывать рукавную линию еще и в другую сторону к водоему на километровое расстояние. Также для подвоза воды было привлечена дополнительная техника.

Во время ликвидации пожара в одной из комнат на втором этаже, предварительно где и возник пожар, спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, без признаков жизни.

Пожар на площади 150 квадратных метров был локализован в 4:53 и ликвидирован в 6:24.

К ликвидации были привлечены 9 единиц техники, а также 40 человек личного состава.

Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.

Напомним, 24 марта в историческом двухэтажном здании по улице Саксаганского, 38 в центре столицы, где расположен бар "Бездельники", вспыхнул пожар, во время которого было эвакуировано 10 человек.

Отметим, что 4 марта 2015 года в этом же здании также произошел масштабный пожар. В ходе его ликвидации погибло двое пожарных из 4-й пожарно-спасательной части — 24-летний замначальника части, старший лейтенант Андрей Ступаковський и 35-летний старший пожарный, сержант Денис Рытов.