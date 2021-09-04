Происшествия 20 минут назад

Пожар под Киевом: на складах пылали автомобильные шины

Пожар произошел на складе бытовых отходов в Киевской области

Фото: пресс-центр ГСЧС Фото: пресс-центр ГСЧС
Фото: пресс-центр ГСЧС

Сегодня, 4 сентября, в селе Бышев Киевской области на складе бытовых отходов произошел пожар.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщение о возгорании поступило спасателям в 04:44.

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"По прибытию на место вызова установлено, что огнем охвачены шины на открытой территории в количестве 10 тысяч штук", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что пожар был локализован в 7:11, а ликвидирован в — 10:15.

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На месте происшествия работало шесть единиц пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава. Причина пожара устанавливается.

Напомним, 4 августа в Киеве на улице Куреневская, 21 в Оболонском районе столицы на производственных складах возник масштабный пожар.

Перед этим, 1 августа, в селе Нерубайское Одесского района возник масштабный пожар на складах.

Ранее масштабный пожар произошел 29 июля на складах Ужгородского механического завода. В этом же месяце в Киеве произошел крупный пожар на складе транспортной компании в местности Пирогово в Голосеевском районе.

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