Происшествия 1 час назад

Пожар собора в Нанте: беженец из Руанды признался в поджоге

Историческое здание поджог 39-летний беженец, работавший волонтером в этом соборе

Полиция Франции. Фото: Getty Images Полиция Франции. Фото: Getty Images
Полиция Франции. Фото: Getty Images

Доброволец из Руанды, работавший в соборе во французском городе Нант, признался, что поджег это историческое здание.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает BBC.

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"Прокурор, которого цитирует издание Le Monde, заявил, что подозреваемый — беженец из Руанды, работавший волонтером в соборе, — признался в совершении поджога", — говорится в сообщении.

Указано, что 39-летнего беженца сначала задержали для допроса, но затем освободили без предъявления обвинения.

Вскоре работник-волонтер был задержан повторно в связи с пожаром, который произошел на прошлой неделе в соборе во французском городе Нант.

Мужчина "горько сожалеет" о своем поступке, заявил адвокат.

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Как сообщалось, 18 июля началось расследование причин пожара в соборе в западном французском городе Нант, его рассматривали как поджог.

Известно, что пожар уничтожил орган собора 17 века, а также его исторические витражи.

Руководитель пожарной охраны Лоран Фэрли заявил, что пожар был не такой большой, как произошедший в соборе Нотр-Дам в апреле 2019 года, и убытки, соответственно, не столь значительны.

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