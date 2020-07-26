Пожар собора в Нанте: беженец из Руанды признался в поджоге

Доброволец из Руанды, работавший в соборе во французском городе Нант, признался, что поджег это историческое здание.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает BBC.

"Прокурор, которого цитирует издание Le Monde, заявил, что подозреваемый — беженец из Руанды, работавший волонтером в соборе, — признался в совершении поджога", — говорится в сообщении.

Указано, что 39-летнего беженца сначала задержали для допроса, но затем освободили без предъявления обвинения.

Вскоре работник-волонтер был задержан повторно в связи с пожаром, который произошел на прошлой неделе в соборе во французском городе Нант.

Мужчина "горько сожалеет" о своем поступке, заявил адвокат.

Как сообщалось, 18 июля началось расследование причин пожара в соборе в западном французском городе Нант, его рассматривали как поджог.

Известно, что пожар уничтожил орган собора 17 века, а также его исторические витражи.

Руководитель пожарной охраны Лоран Фэрли заявил, что пожар был не такой большой, как произошедший в соборе Нотр-Дам в апреле 2019 года, и убытки, соответственно, не столь значительны.