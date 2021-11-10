Правительство уволило многолетнего главу ГСЧС Николая Чечеткина

В среду, 10 ноября, Кабмин Украины на своем заседании уволил главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Уволен Чечеткин Николай Александрович с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", — написал Мельничук.

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Теперь обязанности главы ГСЧС будет временно исполнять Сергей Крук.

Николай Чечеткин возглавлял Государственную службу по чрезвычайным ситуациям с 2015 года. Его предшественником был Зорян Шкиряк.

Чечеткин с 2002 года работал в разных отделах Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины. С 2006 года он был на руководящих должностях в центральном аппарате МЧС и ГСЧС. С июля 2014 года назначен директором департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС. Награжден отличием МЧС Украины "За отвагу в чрезвычайной ситуации" II степени (2004), а также Почетным знаком МЧС Украины (2008).

Ранее сообщалось, что Николай Чечеткин подписал протокол о намерениях совместно с французами создать в Украине производство высотных подъемников для пожарных автомобилей. Напомним, что один из чиновников ГСЧС попался на взятке.