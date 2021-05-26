Правоохранители принуждают ветерана АТО, чтобы он оговорил меня — Палатный

Глава исполкома партии УДАР Артур Палатный заявил, что в отношении него и его окружения продолжаются политические репрессии. В частности, посторонних лиц заставляют давать ложные показания против него. Об этом написал на своей странице в Facebook, комментируя обыски правоохранителей у ветерана АТО Михаила Маймана.

"Это банальные технологии давления, запугивания и шантажа, хорошо известные со времен Януковича", — считает Палатный.

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Политик заявил, что эти методы не помогут запугать УДАР.

"Помочь они могут разве что в уничтожении собственной репутации и доверия граждан, но уж точно не в запугивании политических конкурентов. За окном уже другой год и другое общество — закаленное Майданом, вакцинированное от вранья и дешевых фейков", — отметил Палатный.

Он также подчеркнул, что за такие действия обязательно наступит ответственность как для заказчиков, так и для исполнителей. И если для первых речь идет больше о политической, то для прокуроров, следователей и судей — вполне реальная, предусмотренная теми кодексами и законами, которыми они должны руководствоваться в своей работе.

"Повторения 2014 года, когда преступники скрылись за границу, не будет. На этот раз избежать наказания не удастся никому: ни заказчикам, ни исполнителям. Это я вам обещаю", — подытожил председатель исполкома УДАРа.

Как сообщали СМИ, ветеран АТО Михаил Майман заявил, что покинул Украину из-за давления правоохранителей, которые хотят получить от него показания против мэра Киева Виталия Кличко и председателя исполкома партии УДАР Артура Палатного.